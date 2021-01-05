Financial Times uzmanlara sordu: Türkiye'de gerçek işsizlik rakamlarını hesaplamak zor

Yayınlanan son verilere göre Türkiye'deki genç işsizlik eylülde yüzde 24 olarak açıklanmıştı. Ülkedeki 15-24 yaş arası gençler kendilerini koronavirüsle daha da şiddetlenen bir istihdam kriziniyle karşı karşıya buldular.

Bu durum da, uzmanların Türkiye'deki genç işgücünü istihdam etme sorununun ülke ekonomisinde uzun süreli zararları olacağı görüşünce.

Türkiye'de yaşayan lojistik mezunu Ozan Yılmaz, diplomasının iş bulması konusunda doğru yol olduğunu ummuştu. Ancak, mezuniyeti üzerinden bir yıldan fazla bir zaman geçmiş olmasına ramen hala iş bulamadı.

İstanbul'da annesiyle birlikte yaşayan Yılmaz, işsizlik sürecini "Her zaman iş arıyorum, bazen görüşmelere de çağırılıyorum ancak bir şey çıkmıyor. Tecrübe istiyorlar ancak onu edinmek için de bir yerde çalışmaya başlamak lazım" ifadeleriyle açıkladı ve deneyim kazanabilmek için parasız da çalışabileceğini söyledi.

Financial Times'ta yer alan habere göre, pandemi sürecinin şartları daha da kötüleştirdiğini vurgulayan Yılmaz, "Ne yazık ki çoğu çalışan çok gergin" dedi.

Yılmaz ayrıca, "Ailem üzerinde bir yük gibi hissediyorum. Kendi paramı kazanamayacağımı görünce, hayattan beklentisi olmayan biri gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

'İnsanlar işgücünü terk ediyor'

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TOBB Üniversitesi Ekonomi doçenti Güneş Aşık da, açıklanan işsizlik rakamlarında yaşanan düşüşün 'aktif iş arayışında olan kişilerin sayısındaki azalmayla' alakalı olduğunu söyledi ve "Aktif olarak iş arayan, dolayısıyla işsiz sayılabilecek kişilerin sayısı düşüyor. İnsanlar işgücünü terk ediyor" ifadelerini kullandı.

Çalışma yaşındaki genç nüfusun bir milyondan fazla artmasına rağmen, işgücü dışında kalan nüfusun oranı yüzde 31.1'e yükseldi. Bu rakam geçen sene yüzde 28.7 olarak ilan edilmişti.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Murat Sağman da, "Gerçek işsizlik rakamlarını hesaplamak zor" dedi ve kaç kişinin içgücü dışında kaldığının bilinmediğini söyledi.

Ülkede 18 yıldır iktidarda olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, partisinin prestijini ekonomik büyümeyi sağlayarak kazanmıştı.

Ancak analistler, küresel finansal krizin ardından, yüksek katma değerli sektörler yerine tüketim ve inşaata odaklanan bir ekonomik modele doğru kaymanın, son dönemlerdeki finansal dalgalanmalarla birlikte büyüme eğilimin durmasına neden olduğunu söylüyor.

'İnşaatın etkisini azaltmaya çalışan reformlara ihtiyacımız var'

Sağman da konuyla ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu:

"İnşaatın etkisini azaltmaya çalışan ve diğer endüstrilere, özellikle yeni endüstrilere odaklanmaya çalışan yapısal reformlara ihtiyacımız var. Türkiye ekonomisinde gerçek bir değişime ihtiyacımız var ama bu zaman alacak"

Türkiye ekonomisi, geçen sene toparlanma belirtileri gösterse de, bu oranın istihdam alanında bir karşılığı olmadı. Bunun yanında, koronavirüsün ekonomi üzerindeki etkisi ise isdihtam oranına bir darbe daha vurdu.

Bahçeşehir Üniversitesi ekonomik ve sosyal araştırmalar merkezi müdür yardımcısı Gökçe Uysal da, gençlerin işgücü piyasası içinde bulunmaları gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Bunlar uzun süre boyunca işgücü piyasasında kalmaları gereken gençler. Bugün 20 yaşında olan ve işsizlik çok yüksek olduğu için iş aramayan biri 40 yıl daha işgücü piyasasında kalacak. Yeni becerilerini boşa harcıyoruz."