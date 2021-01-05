Çin aşısına dair açıklama: Testler 14 gün sürecek, uygun bulunursa acil kullanım onayı verilecek

Ankara'ya 30 Aralık sabahı getirilen CoronaVac aşılarının ilk partisi, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı İlaç ve Aşı Depoları'na yerleştirildi. Aşılardan alınan numuneler, analizlerinin yapılması için soğuk zincir ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları'na gönderildi.

Sağlık Bakanlığı'nın numune analizlerine dair yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi: