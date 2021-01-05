Fatih Altaylı: O kelepçeyi Boğaziçi Üniversitesi'ne takanı bulun ve cezalandırın

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Boğaziçi Üniversitesi'nde protesto düzenleyen öğrencilerin girişini önlemek amacıyla kapıya kelepçe takılmasına tepki gösterdi. Altaylı, "Bir süre sonra 'O kelepçeyi FETÖ'cüler taktı' demek istemiyorsanız o kelepçeyi üniversiteye takanı bulun ve cezalandırın" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde dün yaşanan protesto sırasında, öğrencilerin içeri girmesini önlemek amacıyla kapıya kelepçe takılması özellikle sosyal medyada tepki çekti.

Olayı köşesine taşıyan Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, 'O kelepçe' başlıklı yazısında sözlerine "12 Eylül döneminde bile polis yüzü görmeyen Boğaziçi Üniversitesi'ne dün polis girdi" diye başladı.

"Kim bilir belki de Boğaziçi Üniversitesi'nin de üniversite olarak bir eksiği tamamlanmış oldu" ifadesini kullanan Altaylı, şöyle devam etti:

"Ancak dün felaket bir görüntü vardı. Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına kelepçe takılmıştı. Bu çok simgesel bir fotoğraf olarak tarihe geçer .

. Bu fotoğraf dünya çapında popüler olur, Türkiye'nin alnına kara leke olarak sürülür. Bu kelepçe Gezi eylemlerini başlatan çadır yakma işi gibi bir iştir.

O kelepçeyi üniversitenin kapısına takıp, o fotoğrafın kompozisyonunu ortaya çıkaran kişi ya da kafa Türkiye'nin de Türkiye'yi yönetenlerin de dostu değildir.

Bir süre sonra 'O kelepçeyi FETÖ'cüler taktı' demek istemiyorsanız o kelepçeyi üniversiteye takanı bulun ve cezalandırın. O kelepçe oraya iyi niyetle takılmamıştır, emin olun."

Polis, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'ne öğrencilerin girişini önlemek için kapıya kelepçe taktıhttps://t.co/gS0xAJYHxf pic.twitter.com/hmTs57E89B — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 4, 2021

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