Bilim Kurulu üyesi Prof. Kara'dan otomobil benzetmesi: Aşıdaki risk yüz kat daha az

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen aşılarla ilgili olarak "Aşıdaki risk otomobille bir yerden bir yere giderken aldığınız riskten yüz kat daha az" dedi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşı çalışmaları devam ederken, aşının yan etkilerine dair tartışmalar da sürüyor.

Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'in haberine göre, aşı olduktan sonra korumanın 2 hafta içinde başlayacağını vurgulayan uzmanlar bu süreçte maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması gerektiği uyarısı yapıyor.

Uzmanlar aşı sonrası öne çıkan ve her yüz kişiden iki ya da üçünde tespit edilen yan etkilerin ise kolda şişlik, kızarıklık, kolu hareket ettirememe bazen de yüksek ateş olduğunu belirtiyor.

Ancak bilim insanları bu yan etkilerden hiçbirinin hastalığın etkilerinden daha kötü olmadığını hatırlatıyor.

Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara da şunları söylüyor: