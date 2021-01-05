Meteoroloji'den 'İstanbul'a kar geliyor' iddiasına dair açıklama

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamada ocak ayında İstanbul'da kar yağışı gerçekleşeceğine dair haberler yer aldığı hatırlatıldı.
Söz konusu açıklamaların Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bilgisi dışında yapıldığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
- "Kurumumuz tarafından atmosferik hadiseler 7/24 takip edilmektedir. Meydana gelebilecek meteorolojik hadiselerle ilgili tüm tahmin ve uyarılar kamuoyu ve yetkililerle paylaşılmaktadır."
Son zamanlarda basın ve yayın organlarında Ocak ayı içerisinde İstanbul'da kar yağışı gerçekleşeceği ile ilgili haberlere ilişkin açıklamamız... pic.twitter.com/AGC1LKpRu2— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 5, 2021
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