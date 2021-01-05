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    İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?' sorusunu yanıtladı: Böyle bir gündemim yok

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    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" şeklindeki sorusuna "Benim böyle bir gündemim yok. Ben, İBB Başkanıyım, İstanbul halkının bana karşı teveccühü oluşuyorsa bundan onur gurur duyarım" yanıtını verdi.

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'İstanbul Meydanlarına Kavuşuyor' başlıklı toplantının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

    İmamoğlu, İstanbul için yağmur bombası kullanmanın gündemde olup olmadığı ve barajların doluluk oranlarındaki düşüşün sorulması üzerine şunları söyledi:

    • "Teknik olarak birçok konu konuşulabilir. Bizim de hem danışmanlarımız hem teknik arkadaşlarımız var. İstanbul’un kuralık ve çevre sorunları her gün gündemimiz.
    • Her gün bu şehrin daha fazla tahrip edilmeden, açıkçası kuraklığı da yaşamadan nasıl İstanbul’u yeşillendirebiliriz, güzelleştirebiliriz, diye çalışmalar yapıyoruz. İstanbul’un su sorunu yaşamaması için de gerçekten A, B, C, D planlarımız söz konusu.
    • Her gün gündemimiz ve üst yönetim olarak bunu tartışıyoruz konuşuyoruz, günlük değerlendiriyoruz. Şu anda ne yazık ki aralık ayı neredeyse mevsim normallerinin 5’te biri yağışla geçti. ocak ayı iyi başlamadı. Yarından sonra bir yağmur bekliyoruz aldığımız, meteorolojiden aldığımız bilgiye göre. Yaşayıp göreceğiz ama bir yandan biz de sorumluluklarımızı yerine getireceğiz."

    İmamoğlu, "Kesintiler olabilir mi?" şeklindeki soruya ise "Şu anda böyle bir kesinti süreci yaşamayacağız" yanıtını verdi.

    'Bütün basının gidip soru sormasını bekliyorum'

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bu yıl içinde Kanal İstanbul projesinin başlayacağına ilişkin açıklamasını hatırlatan İmamoğlu, şöyle devam etti:

    • "Böyle bir kuraklık dönemi varken, Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın 'Kanal İstanbul'a başlayacağız' cümlesine dair bütün basının gidip soru sormasını bekliyorum.
    • Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın birinci meselesi bu mudur, yoksa diğer konular mıdır diye soru sormasını beklerim. Lütfen böyle utanacağımız ve utanılacak açıklamalar yapmasınlar. İstanbul'un öncelikleri ile ilgili konuşalım. Birinci sıra depremdir, ne yazık ki artık ikinci sıra kuraklıktır."

    'İstanbul halkının bana karşı teveccühü oluşuyorsa bundan onur gurur duyarım'

    İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup olmayacağıyla ilgili gelen bir soruya da yanıt verdi.

    "İstanbul’da yapılan anketlerde oyununuz yüzde 58 civarında. Olası bir cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan ile karşı karşıya geldiğinizde önde çıkıyorsunuz. Bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna, "Benim böyle bir gündemim yok. Ben, İBB Başkanıyım, İstanbul halkının bana karşı teveccühü oluşuyorsa bundan onur gurur duyarım. Diğer konu beni ilgilendirmiyor" diye yanıt verdi.

    Etiketler:
    Seçim, Cumhurbaşkanlığı, Aday, Kanal İstanbul, Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Baraj, Kuraklık, yağmur bombası, CHP, Su kesintisi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
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