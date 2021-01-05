'Genelge beni bağlamaz' sözüyle gündeme gelmişti: 24 kez ceza yiyen esnafın iş yeri 15 günlüğüne kapatıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde esnaflık yapan Erkan Cinbir, iş yerinde maske takma zorunluluğunun olmadığını belirten yazıyla birlikte içeriye müşteri de alınca 24 kez ceza yedi. Daha önce "Genelge beni bağlamaz" sözleriyle tepki çeken esnafın iş yeri 15 günlüğüne kapatıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 13 yıldır esnaflık yapan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde getirilen maske takma zorunluluğuna uymayan Erkan Cinbir'e 15 günlük iş yeri kapatma cezası verildi.

Daha önce "Genelge beni bağlamaz" sözleriyle gündeme gelen Cinbir, konuyu görüşmek için maskesiz bir şekilde Çaycuma Kaymakamlığı'na sormak istedi. Cinbir ile görevliler arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Bir süre sonra kaymakam ile görüşen Cinbir, kendisine İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelge doğrultusunda işlem yapıldığı hatırlatılması üzerine iş yerine geri döndü. İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuşan Cinbir, şunları söyledi: