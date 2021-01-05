Doç. Erdem: Obez bireyler virüsü daha ağır geçiriyor

Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hasan Erdem, obezitenin özellikle akciğer kapasitesini ciddi oranda azalttığını ve dolayısıyla nefes almada zorluk çıkarttığı için bu kişilerin koronavirüsü daha ağır geçirdiğini söyledi.

Obezite ve metabolik cerrahi uzmanı Doç. Dr. Hasan Erdem, 'obez ve aşırı kilolu bireylerin koronavirüsü ağır geçirme oranları diğer insanlardan 2 kat daha fazla' açıklamasını yaparak ciddi uyarılarda bulundu.

Obeziteyi 'kısaca vücutta olması gerekenden daha fazla yağ birikimi' olarak tanımlayan Doç. Dr. Erdem, bu rahatsızlığın bir sendrom olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Eğer bir kişi obez ise obezitenin sebep olduğu başka hastalıklara da sahiptir. Kalp rahatsızlıkları , akciğer hastalıkları , eklem problemleri , kanser , insülin direnci gibi birçok rahatsızlık aslında obezitenin bizzat kendisiyle ilgilidir.

, , , , gibi birçok rahatsızlık aslında obezitenin bizzat kendisiyle ilgilidir. Evet yaklaşık bir yıldır tüm dünyanın gündemi koronavirüs pandemisi ancak obezite, aslında Kovid-19’dan önce başlayan bir pandemi. 1970’li yıllardan beri etkisi yaklaşık 3 katına çıktı ve yükselmeye de devam ediyor. Dünyada 2 milyardan fazla insan fazla kilolu ve bunların 700 milyondan fazlası ise obezite hastası."

'Koronavirüsten dolayı hastanede yatma oranı obez hastalarda daha fazla'

"Tüm dünyada koronavirüsten dolayı hastanede yatan hastaların büyük bir kısmı aynı zamanda obeziteden muzdarip" diyen Doç. Dr. Erdem, buna neden olarak obezitenin özellikle akciğer kapasitesini ciddi oranda azalttığını ve dolayısıyla nefes almada zorluk çıkarttığı için bu kişilerin koronavirüsü daha ağır geçirdiğini söyledi.

Erdem, ayrıca obez kişilerin tedavilere olumlu yanıt verme oranının da düşük olduğuna dikkat çekerek şunları söylüyor:

"Vücutta aşırı yağ birikimi bağışıklık sistemini kötü etkilediği gibi koronavirüse karşı sunulan tedavilere de olumlu sonuçlar verilmesine engel oluyor. Örneğin koronavirüs hastaları, daha kolay nefes alımını sağlamak için yüzü koyun yatırılır. Ancak yüksek kilolu hastalarda bu durum oldukça zorlaşıyor ve haliyle obez hastaların entübe edilme riski daha da artıyor."

'Kişinin kilosu ne kadar fazla ise sağlık açısından da o kadar risk altında'

Fazla kilonun, alınan kalori miktarının günlük hayatta vücudun harcadığı kalori miktarından fazla olmasından kaynaklandığını belirten Erdem; hareketsiz yaşamın, dengesiz ve aşırı kalorili beslenmenin obeziteyi oluşturan temel sebepler olduğunu vurgulayarak şu bilgileri verdi:

"Kişinin kilosu ne kadar fazla ise sağlık açısından da o kadar risk altında. Bu, hem yukarıda az önce açıkladığım birçok hastalık için hem de Kovid-19 için geçerli. Çünkü tüm vücut fazla kilodan etkileniyor. İç organlar, iskelet sistemi, enzimler, kalp, beyin..."

'Bazı ülkelerin koronavirüsten daha fazla etkilenmelerinin en büyük sebebi obezite olabilir'

Başta Türkiye olmak üzere birçok dünya ülkesinin obeziteden ciddi bir şekilde etkilendiğinin altını çizen Doç. Dr. Erdem, konuşmasına şöyle devam ediyor:

"Bazı ülkelerin koronavirüsten daha fazla etkilenmelerinin en büyük sebebi obezite olabilir. Tabi ki daha süreç oldukça yeni. Bu alanda birçok bilimsel araştırma hala yazım aşamasında ancak örneğin Amerika, İtalya, İspanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde koronavirüsün daha sarsıcı olması çok da sürpriz değil. Çünkü tüm bu ülkelerdeki fazla kilolu bireylerin toplam nüfusa oranı yüzde 50’nin üzerinde."

'Sağlıklı beslenme ve spor aktiviteleri obeziteye karşı en etkili iki çözüm'

"Bu bir klişe ancak sağlıklı beslenme ve spor aktiviteleri obeziteye karşı her zaman en etkili iki çözümdür" ifadesini kullanan Erdem, ideal kilonun aynı zamanda ideal bir yaşamın anahtarı olduğuna dikkat çekerek sözlerini şöyle sonlandırıyor: