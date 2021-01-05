Sevgi Tekin'i öldüren zanlı yakalandı

Mamak'ta 5 ay önce ayrıldığı Sevgi Tekin'i Mutlu Mahallesi'ndeki evinde vurduktan sonra kaçan Gökhan Ağtaş, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olayda kullandığı silahıyla gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ne olmuştu?

Dün, Gökhan Ağtaş, 5 ay önce ayrıldığı Sevgi Tekin'in yaşadığı binaya gitti. 4 katlı binanın bodrum katında oturan Tekin'in evine girmek için eline bir parke taşı alan Ağtaş, salonun pencere camını kırdı.

O sırada kız kardeşi S.K. ve 17 yaşındaki kızı S.K. ile mutfakta çay içen Sevgi Tekin, panikle ne olduğunu anlamak için salona gittiğinde pencereden içeri giren Ağtaş'ı karşısında gördü.

Ağtaş, elindeki tabancayla tehdit ettiği Tekin'in kız kardeşi ile kızının cep telefonlarını ellerinden alarak bir odaya kapattı.

Salonda yalnız kaldığı kadına hakaretler savurup darp etmeye başlayan Ağtaş, 3 el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Silah sesleri üzerine kapıyı zorlayıp teyzesi ile odadan çıkan S.K, annesini hareketsiz yatarken buldu. Saldırgan Ağtaş'ın bir kenara attığı cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan S.K, annesini daha önce birlikte yaşadığı kişinin vurduğunu belirterek acil yardım istedi.

Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen 112 Acil Servis ekibi, ağır yaralı kadına müdahale ederek ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine kaldırdı.

Tehditler nedeniyle annesinin daha önce polis merkezine giderek şikayetçi olduğunu vurgulayan S.K., hastane önünde ölüm haberini alınca teyzesine sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

Sevgi Tekin'in 3 yıldır birlikte yaşadığı Gökhan Ağtaş'tan gördüğü şiddet nedeniyle 5 aydır ayrı yaşadığı ve bu nedenle de uzun süredir tehdit edildiği belirtildi.

Gökhan Ağtaş'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.