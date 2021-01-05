İstanbul'da başlayan 30 saatlik su kesintisi öncesi su satışlarına yoğun talep: 'Boş damacana bile sattık'

İstanbul'da Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında yapılacak çalışma nedeniyle 6 ilçede 30 saat su kesintisi yaşanacağı açıklanmasının ardından damacana suya yoğun talep oluştu. Satışların tavan yaptığını söyleyen bir su satıcısı bir günde 3 TIR su sattıklarını ve 5 TIR da sipariş verdiklerini belirtti.

Bu akşam saat 21.00'de başlayan 30 saatlik su kesintisi öncesinde Esenyurt’ta su kesileceğini haber alan vatandaşlar, hazırlıklara başladı. Bir su bayisi satıcısı gün içerisinde satışların tavan yaptığını söyledi.

Esenyurt Örnek Mahallesi’nde bir su satış bayisi işleten Gencay Papakçı, “Esenyurt’ta satışlar patlama yaptı. Şu saate kadar saatimiz 3, 3 TIR sattık 5 TIR da sipariş verdik. Firmadan TIR'lar hareket etti. Bugün sular yetişmiyor. Gece yarısına kadar devam edecek satışlarımız. Gerekirse nöbetçi araç bırakacağız. Bir TIR'da 1296 su geliyor tonajı aşmaması için. Şu saate kadar 3900 – 4000’e yakın bidon su sattık. 1 tane alan 3 tane aldı. 3 tane alan 5 tane aldı. Şu aracımız 1 saat önce 100 bidon yükledi dağıtıma çıktı. Şu anda görüyorsunuz boş bidonları getirdi. Şimdi boşaltıp bir daha çıkacak. Normalde günde 1 servis ancak atardı bu araç, şimdi bu saate kadar 3’üncü servisi” diye konuştu.

'Boş damacana bile sattık'

Boş damacana bidonu sattıklarını söyleyen Gencay Papakçı, “İnsanlar sabahtan bu yana boş damacana almaya çalışıyor. Her gelen 4 tane 5 tane boş damacana aldılar. Evde su stoğu yapmak için. Dolusunu satıyoruz ama boşunu bile sattık” dedi.

'Virüs var virüsten korunmak lazım'

Esenyurt’ta oturan Ayşe Bekir de 30 saatlik kesinti için hazırlık yapanlardan. Evde bulduğu kova ve bidonları dolduran Bekir, “Su kesilecek dediler, ne bulursak doldurmaya çalışıyoruz. Susuz kalmayalım diye ne yapalım mecbur. 30 saat yokmuş sular. Hazırlık yapıyoruz. Olanı doldurduk. Tuvalete banyoya. Virüs var, virüsten korunmak lazım. Hiç iyi olmadı bu kesinti. Susuz olmaz. Kova, bidon ne bulursam doldurdum. Yapılacak bir şey yok. Bir an önce şu virüs belasından kurtulalım” dedi.