Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Fethi Sekin' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, polis memuru Fethi Sekin'in ölümünün dördüncü yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Şehadetinin dördüncü yıl dönümünde, kahraman polisimiz Fethi Sekin'i rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Cesaretleri ve fedakârlıklarıyla, ülkemiz için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şehadetinin dördüncü yıl dönümünde, kahraman polisimiz Fethi Sekin’i rahmetle, minnetle yâd ediyorum.



Cesaretleri ve fedakârlıklarıyla, ülkemiz için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. pic.twitter.com/mgqDTXRubH — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 5, 2021

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