Saadet Partisi'nden 'zam' paylaşımı

Saadet Partisi sosyal medya hesabından "Alışverişin zam anı geldi" diyerek bir video paylaştı. Video da şunlar belirtildi:

"Enflasyon yüzde 14,6 açıklansa da gerçek enflasyon 'Zam' marketlerde. 18,90 lira olan 2lt. sıvı ayçiçek yağı fiyatı yüzde 80 zamla 33,95'e, 47,95 lira olan 2lt. zeytin yağın yüzde 66 zamla 79,95'e, 21,95 lira olan 800gr. beyaz peynir yüzde 35 zamla 29,75'e yükseldi."

Paylaşılan videoda bu zamlarla 2020'de doldurulan sepetin 2021 yılında sadece yarısının doldurulabileceği belirtilirken, "Enflasyona güvenme, kasada kalma" mesajı verildi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden bu videoyu "Açıklanan enflasyon hayal ürünü, gerçek enflasyon marketlerde! Bu zamları milletin cebine iade edecek olan Saadet Partisi’dir" notuyla paylaştı.