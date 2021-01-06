Yeni Şafak yazarı: S-400’ü hazmedemediler, bir de nükleer silah yapsanız

Yeni Şafak yazarı Nedret Ersanel, bugünkü yazısında Hindistan basınında Türkiye ile Pakistan arasında nükleer ilişki bulunduğuna ilişkin yayınlanan bir yazıyla ilgili olarak "S-400’ü hazmedemediler, bir de nükleer silah yapsanız" değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Şafak gazetesi yazarı Nedret Ersanel, Hindistan'da Türkiye ile ilgili yayınlanan bir analiz yazısında 'Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin Hindistan'ı rahatsız ettiğini' söyledi.

Ersanel, 'Daha S400’ü hazmedemediler, bir de nükleer silah yaparsanız' başlıklı bugünkü yazısında söz konusu yazısı 'ispiyon' olarak nitelendirdi ve "2 Ocak’ta Hindistan’ın Zee News Tv kanalının internet sitesinde yayınlanan haber-analiz, kabaca; Ankara ile İslamabad arasında sınırları aşan nükleer ilişkiler bulunduğunu, Türkiye’nin Pakistan’dan nükleer silah ve taşıyacak füze teknolojisi almak istediğini, TSK ve Pakistan ordusu, Türk ve Pakistanlı bilim insanları arasında sistematik çalışmaların yürütüldüğünü, bunun tüm bölge için tehlikeli olduğunu vurgulayan ve buram buram ‘ispiyon’ kokan uzun bir içerik barındırıyor" ifadelerini kullandı.

'Bu çalışılmış metin'

Analiz yazısıyla ilgili olarak "Bu çalışılmış metin. Ama muhtemelen yazarları tarafından değil" diyen Ersanel, içerikte yer alan bilgilerin hepsinin 'Türkiye'de yazılmış, yorumlanmış gelişmeler olduğunu' söyledi:

"Örneğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2019 Eylül ayında kurduğu, 'Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var. Ama benim elimde olmasın. Ben bunu kabul etmiyorum' cümleleri. Ben de dahil bir çok köşe yazarı ve uzman üzerine konuşmuş, kalem oynatmıştı. Veya Türkiye ile Pakistan arasında gerçekleşen resmî görüşmelere yapılan vurgu. Bu temasları kronolojiye oturtup sıraladığınızda bir şey varmış havası çıkar ortaya. Bu da bilinmeyen veya şaşırılacak bir durum değil. Hatta sorarsanız az bile.

Ama tuhaf olan şu…

Hindistan’dan Türkiye’yi bu denli ağır mahkûm eden haberlere alışık değiliz. Bu da bir ipucu. 'Ses oradan çıkıyorsa' bizim nereye vurduğumuzu merak etmeliyiz…"

'Çin-Pakistan ilişkisi Hindistan'ı rahatsız ediyor'

Ersanel ayrıca, Pakistan ile Türkiye arasında gelişen nükleer ilişki üzerinden Çin'in de hedef alındığını söyledi ve Çin ile Pakistan ilişkilerinin de 'son derece rahatsızlık yarattığını' belirtti:

© AA ‘ABD ile kriz, Türkiye'yi nükleer silah arayışlarına itiyor'

Sonuçta, Çin-Pakistan-İran-Türkiye hattı zımnen çiziliyor ve bunun anlamı ‘ilgililere’ anımsatılıyor. Dikey hatta, Rusya-Türkiye-Azerbaycan-hatta Ermenistan çizgisi de İran’a yapıştırılıyor. Ankara-Tel Aviv ilişkilerinin toparlanmaya çalışıldığını vazeden bir seri duyum içinde Bakü’nün arabuluculuk yaptığı fısıltılarını da anımsayalım."

Öte yandan Ersanel, Türkiye'nin nükleer silah edinmesiyle ilgili olarak "Nükleer silah meselesine gelince. Şahsi görüşüm; lazımdır. Zamanlama ister mi? İster" ifadelerini kullandı.