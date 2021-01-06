Kayıt
09:47 06 Ocak 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Akıllı telefon

    MOBİSAD: Türkiye'de yılda 10 milyon civarında akıllı telefon satılıyor

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 34
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102819/81/1028198153_0:70:1200:745_1200x675_80_0_0_ddd7c50e6c455590b6e1f5ada9f0fbda.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202101061043519943-mobisad-turkiyede-yilda-10-milyon-civarinda-akilli-telefon-satiliyor/

    Mobil İletişim Araçları Ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, Türkiye'de geçtiğimiz yıl satılan akıllı telefon miktarını açıkladı. Tespit edilen rakamın 10 milyon 500 bin adet olduğunu söyleyen  Turnacı, kayıt dışı satışlarla birlikte 12 milyon civarında akıllı telefon satıldığını belirtti.

    Mobil İletişim Araçları Ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD), 2020 yılına ait akıllı telefon satış miktarını açıkladı. Yapılan açıklamalara göre Türkiye'de geçen yıl, 10 milyon 500 bin adet akıllı telefon satışı gerçekleştirildi. Bu satış miktarı, 2019 yılında 10 milyon 600 bin adet olarak gerçekleşmişti. Rakamlar aynı olsa da vatandaşın cebinden çıkan para, 2019 ile 2020 yılları arasında 1.000 TL artış gösterdi. 

    Cep telefonu - ihbar
    © AA
    Cep telefonuna ortalama 3 bin 600 lira harcandı: Büyük ekranlı telefonların satışı 8'e katlandı
    MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı tarafından yapılan açıklamalara göre vatandaşlar, 2020 yılında cep telefonları için 3.600 TL ödeme yaptılar. 2019 ve önceki yıllarda bu miktar, 2.400 TL seviyelerindeydi.

    2020 yılının başında özellikle pandemi etkisiyle talep düşüklüğü yaşandığını belirten Turnacı, uzaktan çalışma modellerinin yaygınlaşması ve mobilitenin önem kazanmasıyla yıl boyunca gerçekleşen satışların önceki yıla yetiştiğini ifade etti. 

    Kayıt dışılık oranı yükseliyor

    Turnacı, 2020 yılında ürün fiyatlarının artması ve ürüne ulaşmanın zorlaşması nedeniyle kayıt dışılık oranının yükselişte olduğunu söylüyor. Bu bağlamda da yüzde 20 gibi bir pazar payı daha olduğunu ifade eden MOBİSAD başkanı, kayıt dışı cihaz satışları da eklendiğinde, 2020 yılı için toplam satış miktarının 12 milyon seviyelerine ulaşacağını ifade ediyor. 

    6.5-7 inç ekranlı modeller tercih ediliyor

    MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, ellerindeki istatistiklere göre en çok tercih edilen telefonların ekran boyutunu da açıkladı. Aynı açıklamaya göre 6,5 ila 7 inç arasında ekrana sahip modeller, 2020 yılında çok fazla tercih edildi. 

    Turnacı, 2019 yılında yüzde 4 olan tercih oranının 2020 yılında yüzde 30 artarak yüzde 34 seviyesine ulaştığını ifade ediyor. Elbette bunun temel nedeni, 2020 yılında piyasaya sürülen telefonların neredeyse tümünün 6 inçten büyük ekrana sahip olmasından kaynaklanıyor. Kısacası tüketici istemese de bu boyutlarda telefon almaya mecbur kalıyor. 

    2021 için beklenti yüksek

    Turnacı, konuyla ilgili açıklamalarında 2021 yılı beklentilerini de açıkladı. Akıllı telefon pazarında yüzde 5'lik bir yükselişin ön görüldüğünü söyleyen Turnacı, büyüme olsa bile satıcıların durumunun pek de iç açıcı olmadığını ifade ediyor.

    Vatandaşların hem iş hem de özel hayatlarında verimliliği artırmak için akıllı telefonlara ihtiyaç duyduğunu belirten MOBİSAD başkanı, vatandaşın akıllı telefona ulaşmasının kolaylaştırılması gerektiğine inanıyor. 

    Etiketler:
    Pazar, Satış, Akıllı telefon, Mobil İletişim Araçları Ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD)
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Diyarbakır’ın Harmanlar Köyü’nde ‘denizaltı’ olarak bilinen can filikası
    Denizsiz köyün 'denizaltı'sı: 7 köye ücretsiz hizmet veriyor
    Karikatür
    Tüm okurlarımızın yeni yılını kutlarız!
    İnfografik
    Uzun menzilli tank avcısı: UMTAS
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet