Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara ilişkin operasyon: Gözaltılar var

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri atanan yeni rektör Prof. Dr. Melih Bulu'yu protesto etmek için eylemlerine devam ederken, '2911 sayılı Kanun'a muhalefet' ve 'görevli memura mukavemet' suçlarını işledikleri tespit edilenlere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.