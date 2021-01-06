İş Bankası Genel Müdürü Bali: Görevimi martta bırakıyorum

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, "Genel Müdürlük görevimi mart ayının sonlarında yapılacak olan Genel Kurul tarihi itibarıyla bırakacağım" ifadelerini kullandı.

Uygun görülmesi halinde yönetim kurulunda göreve devam edebileceğini kaydeden Bali, "Genel müdürlüğe önerdiğmiz isim genel müdür yardımcımız Hakan Aran" dedi.

İş Bankası'nda icra görevinde 35 yıl kuralı olduğuna işaret eden Bali, "Kurallarımız, mekanizmalarımız işliyor. Sürpriz, beklenmeyen bir durum değil bu. Ama böyle bir prensibimiz olmasaydı da ayrılmayı düşünüyordum" ifadelerine yer verdi.

İş Bankası, Bali'nin istifa ettiğine yönelik haberleri yalanlamıştı. Bankadan konuya ilişkin yapılan açıklamada, ''Genel Müdürümüz Sayın Adnan Bali'nin istifa ettiğine dair yer alan haberler asılsızdır. Sayın Adnan Bali görevini sürdürmekte olup konuya ilişkin yarın düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacaktır'' ifadeleri kullanılmıştı.

Adnan Bali kimdir?

1962 yılında İslahiye'de doğan Adnan Bali, 1986 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

Aynı yıl İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Bali, 1994 yılında Müdür Yardımcısı olarak Fon Yönetimi Müdürlüğü'ne atandı.

Aynı Müdürlükte 1997 yılında Birim Müdürlüğüne, 1998 yılında Bölüm Müdürlüğüne yükseltilen Sayın Bali, 2002 yılında Şişli Şubesi Müdürü, 2004 yılında ise Galata Şubesi Müdürü olarak atandı.

30 Mayıs 2006 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığına yükseltilen Adnan Bali, 1 Nisan 2011 tarihinde İş Bankası'nın 16. Genel Müdürü olarak göreve başladı.