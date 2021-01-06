İş Bankası’nın yeni genel müdürü Hakan Aran

İş Bankası’ndan yapılan açıklamada, "Sayın Adnan Bali, resmi kurum ve yetkili kurulların da uygun görmesi halinde Genel Müdür Yardımcımız Sayın Hakan Aran'ı kendisinden sonra Genel Müdürlük görevini üstlenebilecek kişi olarak düşündüğünü açıklamıştır" İfadesi kullandı.

Bugün yaptığı açıklamada, görevini bırakacağını açıklayan İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin yerine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran'ın getirileceği açıklandı.

İş Bankası’nın KAP’a yaptığı açıklamada,, "Genel Müdürümüz Sayın Adnan Bali, Bankamızın bu yıl Mart ayında yapılacak Genel Kurulu itibarıyla Genel Müdürlük görevinden ayrılma kararı aldığını, Genel Kurul tarihine kadar görevini sürdüreceğini ve Genel Kurul irade gösterirse Yönetim Kurulu'nda göreve devam etmeyi düşündüğünü beyan etmiştir. Sayın Adnan Bali, resmi kurum ve yetkili kurulların da uygun görmesi halinde Genel Müdür Yardımcımız Sayın Hakan Aran'ı kendisinden sonra Genel Müdürlük görevini üstlenebilecek kişi olarak düşündüğünü açıklamıştır" denildi.

Hakan Aran kimdir?

1968 yılında Antakya’da doğan Hakan Aran, 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olmuş, 2000 - 2001 yılları arasında Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İşletme yüksek lisans programını tamamlamıştır. Halen İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Bankacılık Doktorası yapmakta olan Aran, evli ve üç çocuk babasıdır.

1990 yılında İş Bankası'nda Yazılım Uzmanı olarak göreve başlayan Aran, 2005 yılında Yazılım Geliştirme Bölüm Müdürü olmuş, 2008 yılında Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.

Operasyonlardan, Dijital Bankacılıktan ve teknolojiden sorumlu olarak Banka'nın önemli dönüşüm programlarında görev alan Aran, İş Bankası Rusya YK Başkanlığı, Anadolu Sigorta YK Başkan Vekilliği, Türk Telekom YK üyeliği görevlerinde bulunmuş, halen SoftTech, LiveWell, GullsEye şirketlerinin YK Başkanı, Munzam Sandık Vakfı YK üyesi ve İş Bankası'nda teknolojiden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.