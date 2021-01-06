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    Yılbaşı akşamı kutlama yapmak için üniversiteli arkadaşlarıyla evinde parti yapan Deniz Büçkün

    Üniversiteli Deniz'in ölümünde ifadeler ortaya çıktı: Uyuşturucu için para toplamışlar

    Hürriyet
    Türkiye
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    Yılbaşı gecesi kutlama yaparken alkolle birlikte uyuşturucu kullanarak hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Büçkün soruşturmasında, uyuşturucuyu satın alarak eve getiren üniversite öğrencisi Efe Ö’nün ifadesinde, “Yılbaşı kutlaması için uyuşturucu almaya karar verdik. 150’şer TL topladık. Ben de uyuşturucuyu satın aldım” dediği bildirildi.

    Beşiktaş’ta yılbaşı akşamı kutlama yapmak için üniversiteli arkadaşlarıyla evinde parti yapan ve arkadaşı Efe Ö.’nün verdiği uyuşturucu hapı alkolle içince fenalaşarak hayatını kaybeden Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü son sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Deniz Büçkün'ün olayında ifadeler ortaya çıktı.

    Hürriyet’ten Çetin Aydın’ın haberine göre Büçkün’ün öldüğü Beşiktaş’taki evin banyosunda 6 uyuşturucu hap bulunurken, Efe Ö’ye uyuşturucuyu satan Burak Karancı’nın kasten yaralama, uyuşturucu kullanmak ve hakaretten kaydı olduğu, evinde yapılan aramada da 6 gram skunk, 2 gram Ecstasy hap bulunduğu ve  uyuşturucudan elde edilen bir miktar paraya da el konulduğu belirtildi.

    'Uyuşturucular için 150’şer TL topladık'

    Üniversite öğrencisi Efe Ö., yapılan sorgusunda, Yılbaşı kutlaması için beraber plan yaptık. Alkol alıp uyuşturucu kullanacaktık. Uyuşturucular için 150’şer TL topladık. Ben de Burak Karancı ile Kadıköy’de buluşarak Ecstasy hapları aldım. Eve geldikten sonra eğlenmeye başladık. Alkol alıyorduk. Gecenin ilerleyen saatlerinde alkolle birlikte hapları aldık. Hapı içtikten sonra Deniz fenalaşarak bir anda yere yığıldı. Hemen 112’yi arayarak ambulans çağırdık. Deniz nefes almıyordu, yüzü morarmıştı" dediği iddia edildi.

    Efe Ö’nün evde bulunan diğer arkadaşları da benzer ifadeler verdikleri belirtildi. Beşiktaş’taki evde yapılan aramada evin banyosunda 6 uyuşturucu hap bulunduğu belirtildi. Evde bulunan 5 üniversite öğrencisine ‘uyuşturucu kullanmak’tan da işlem yapılıp bırakıldı.

    Efe Ö’nün, ifadesinin ardından, uyuşturucuyu satın aldığını söylediği Burak Karancı da gözaltına alınmıştı. Karancı’nın evinde yapılan aramada, 6 gram skunk, 2 gram Ecstasy hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçtiği, kasten yaralama, uyuşturucu kullanmak ve hakaretten kaydı olduğu belirtildi.

    Efe Ö., sevk edildiği adliyede ‘adli kontrol’ kararıyla serbest kalırken, Burak Karancı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

    Ne olmuştu?

    Deniz Büçkün ve üniversiteli 5 arkadaşı yılbaşı kutlaması yapmak için Beşiktaş’ta Büçkün’ün bir arkadaşı ile oturduğu evde toplanmıştı. Yeni yıla girdikten iki saat sonra Deniz Büçkün, fenalaşarak yere yığılmıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Büçkün, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.  Polis, ölüm olayının ardından evde bulunan üniversite öğrencileri E.N.G, D.İ.B, İ. Y. ve K. Y’nin ifadesini almış, ifadelerinde, alkolle birlikte üniversite öğrencisi arkadaşları Efe Ö’nün getirdiği Ecstasy hapları kullanınca Deniz Büçkün’ün aniden fenalaşarak yere yığıldığını ve nefes alamamaya başladığını söylemişlerdi.  Bu ifadelerin ardından Efe Ö., polis tarafından gözaltına alınmıştı.

     

    Etiketler:
    Yılbaşı, Deniz Büçkün, Uyuşturucu, Alkol, Beşiktaş
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