Kulis: Üst düzey polis şefleri Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına vurulan kelepçe için 'kabul edilemez' dedi

Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına kelepçe takılmasıyla ilgili Hürriyet'e konuşan üst düzey polis şefleri, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Hürriyet gazetesinden Toygun Atilla, Boğaziçi Üniversitesi'nde protesto düzenleyen öğrencilerin girişini önlemek amacıyla kapıya kelepçe takılmasıyla ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden üst düzey polis şefleriyle konuştu.

Atilla, 'Üniversiteye kelepçeye polis şefleri de itiraz etti' başlığıyla yayımlanan haberinde şeflerin söylediklerini şöyle aktardı:

"İstanbul Emniyeti’nden görüştüğüm üst düzey polis şefleri de Boğaziçi Üniversitesi’nin kapısına vurulan kelepçeyi 'kabul edilemez' olarak değerlendirdi. Anlatımlarına göre, göstericilerin kapıya yüklenmesi ile kırılan kapıyı birleştirmek isteyen iki polis memuru yanlarındaki kelepçeyle bunu gerçekleştirmişti.

Durumu gören bir emniyet amiri ise kelepçeleri hemen kapıdan çıkarttırmıştı. Hatta o polisleri, 'Lazım olunca kelepçe bulamazsınız, şimdi hemen kelepçe bulup kapıyı kitlemişsiniz' diye azarlamıştı."

Görüştüğü polis şeflerinin olayın şimdilik 'işgüzar' iki polis memurunun davranışı gibi durduğunu söylediğini belirten Atilla, "Olayın ardında FETÖ benzeri bir provokasyon olduğu konusunda da şerhlerini koymadan edemiyorlar. Buradan da polisin kendi içinde 'kelepçe' olayının ardını incelediğini söylememiz mümkün" bilgisini verdi.