Boğaziçi'nde rektör protestosu sürüyor: Prof. Bulu öğrencilere camdan el salladı, 'yuh' sesleri yükseldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan, akademisyen ve öğrencilerin protesto ettiği Prof. Dr. Melih Bulu, canlı yayında öğrencilere el salladı. Öğrencilerden ise buna karşılık olarak 'yuh' sesleri yükseldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 Ocak'ta Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu, öğrenci ve akademisyenlerin kendisine yönelik tepkileriyle ilgili olarak Cüneyt Özdemir'in YouTube'daki canlı yayınına katıldı.

Özdemir, yayında "Hocam bu iş nasıl olacak? Yüksek sesler geliyor şu an bayağı bir öğrenciden. Sizi protestolar devam ediyor" ifadesini kullandı. Prof. Bulu ise buna gülerek "Onlara birazdan el sallayacağım" yanıtını verdi.

Özdemir'in isteği üzerine canlı yayında öğrencilere el sallayan Prof. Bulu, "Alkışlı yuhalamalar mı geliyor?" sorusunu da "Evet, evet" diyerek doğruladı.

Boğaziçi'nde rektör protestosu sürüyor: Prof. Bulu öğrencilere camdan el salladı, karşılığında 'yuh' sesleri yükseldihttps://t.co/xJwHI14dyy pic.twitter.com/zR6rRs3qWT — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 6, 2021

​Canlı yayında yaşananlarla ilgili olarak Özdemir'in yorumu ise "Öğrenciler size ilginç bir hoş geldin töreni düzenliyorlar anladığım kadarıyla" oldu.

Metallica'nın şarkısıyla istifa çağrısı

Öte yandan öğrenciler, heavy metal dinlediğini ve en sevdiği gruplardan birinin Metallica olduğunu belirten Prof. Bulu'yu, grubun 'Master of Puppets' adlı şarkısıyla istifaya çağırdı.

Boğaziçili öğrenciler, 'Metallica'yı çok severim' diyen Prof. Bulu'yu grubun ‘Master of Puppets’ şarkısıyla istifaya çağırdıhttps://t.co/xJwHI14dyy pic.twitter.com/pmfJPA3BBV — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 6, 2021

Ne olmuştu?

Bulu, protestolarla ilgili olarak dün yaptığı açıklamada "Ben paydaşlarla iletişim kuran bir insanım. Boğaziçi kültürünün devam ettiği görüldükçe hocalarımız ve öğrencilerimiz açısından sorun kalmayacaktır" görüşünü dile getirmişti.

Bulu, "Oradaki birçok insandan daha Boğaziçiliyim. 8 senem geçti orada" diye konuşmuştu.