Bolu Belediye Başkanı Özcan: Cumhurbaşkanı'ndan 57 kez randevu istedim, vermedi

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İstanbul - Ankara arasını 1.5 saate düşürecek hızlı tren yolu hattının Bolu'dan geçmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 57 kez randevu istediğini ancak alamadığını söyledi.