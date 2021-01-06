İstanbul'da askeri helikopterin karıştığı kazaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'na 31 Aralık 2020'de yakıt ikmali için iniş yapan bir jandarma helikopteri, apronda ilerlerken kuyruk kısmı meydandaki aydınlatma direğine çarpmış ve kazada helikopterde hasar oluşmuştu.

Herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı kazayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, park pozisyonuna geçmek üzere ilerlerken helikopterin kuyruk kısmı, aydınlatma direğine çarptıktan sonra kontrolden çıkarak etrafında döndüğü görülüyor.

Bu sırada helikopterden kopan bazı parçaların da çevreye savrulduğu ve etrafında birkaç kez dönen helikopterin daha sonra durduğu anlara ait görüntüler, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İstanbul'da askeri helikopterin karıştığı kazaya dair yeni görüntüler ortaya çıktıhttps://t.co/beJoTmRwe3 pic.twitter.com/fjrsyUyIXb — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 6, 2021

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