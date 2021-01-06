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    Resmederek anlattıkları cinsel istismar iddiasında anne ve üvey babaya tahliye

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    Antalya'da 7 yaşındaki kız çocuğu ve 10 yaşındaki ağabeyinin anne, üvey baba ve annesinin sevgilileri tarafından cinsel istismar gördüğü iddiasıyla açılan davada çocuklar, olay anlarını çizimleriyle anlattı. Tutuklu yargılanan anne ve üvey baba duruşmada iddiaları reddederek tahliye edildiler.

    Antalya'nın Finike ilçesinde iki kardeşin gördükleri cinsel istismarı resmederek anlattıkları davada tutuklu yargılanan anne ve üvey baba tahliye edildi. 

    Geçen yıl haziran ayında, Balıkesir'de savcılığa giden babaanne G.S, o dönem 6 ve 9 yaşında olan iki torununun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla, eski gelini Merve A, kocası Rahmi A. ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu.

    Savcılık, babaannelerinin yanında olan, istismara uğradığı öne sürülen ana sınıfı öğrencisi G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G'nin, Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesine başvurdu.

    İfadesinde anne ve babasının ayrıldığını söyleyen G.E.G, annesi Merve A.'nın Rahmi A. ile evlendiğini ancak F, A, M, ve M. adlı erkeklerle de ilişkisi olduğunu söyleyerek, geçen yıl üvey babası Rahmi A. ile isimleri F, A. ve M. olan kişilerin kendisine istismarda bulunduğunu anlattı.

    G.E.G'nin, başından geçen olaylarla ilgili annesi Merve A, üvey babası Rahmi A. ve dayısı S'den şikayetçi olduğunu ve ağabeyiyle kendisine çok acı çektirdiklerini anlattığı öğrenildi. G.E.G, anneanne F.G. ile dayısı S. C.G'nin de kendisini çok dövdüğünü sözlerine ekledi.

    Oklava ve şarj kablolarıyla dayak

    Savcıya ifade veren ağabey İ.E.G. ise anneannesinin Finike'deki evinde kaldığı 7-8 aylık süreçte oklava ve şarj kablolarıyla dövüldüğünü söyledi. İ.E.G., üvey baba Rahmi A., M. ve dayısı S.'nin kendisinin özel bölgelerine dokunduğunu söyledi.

    Küçük kız ve ağabeyi, başlarına gelenleri, deftere yaptıkları çizimlerle de anlatmaya çalıştı. Bu resimler de soruşturma dosyasına girdi.

    'Dolduruşa geldiler, yalan bayan'

    Yürütülen soruşturma kapsamında anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A. tutuklanırken, olaya ilişkin davanın üçüncü duruşması dün Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

    Duruşmaya anne Merve A. ve üvey baba Rahmi A. tutuklu bulundukları Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS vasıtasıyla katılırken, suça sürüklenen çocuk sıfatıyla tutuksuz yargılanan dayı S.C.G. ile tarafların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

    Merve A., ifadesinde, "Çocuklarımın dolduruşa gelerek yalan beyanda bulunduklarını düşünüyorum. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi. Rahmi A. da "Çocuklara biz bir şey yapmadık. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Bu aşamada tahliyemi ve beraatımı istiyorum" diye konuştu.

    İfadelerinin ardından mahkeme heyeti sanıklar Merve A. ve Rahmi A'nın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.

    'Çocukların canından endişe ediyoruz'

    UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Türkiye Hukuk Koordinatörü avukat Gülşah Ekin Taş, duruşma sonrası açıklama yaptı.

    Taş, "Biz bugün çok heyecanlı, umutlu geldik, fakat bugünkü yargılamanın sonunda sözde öz anne ve üvey babaya tahliye kararı çıktı. Tahliye kararı hukuka hiçbir şekilde uygun değildir. Bu çocukların ölmesi mi gerekiyor adaletin doğru olması için. Biz bu çocukların arkasından yas mı tutacağız? Bu çocukların sonuna kadar söz veriyoruz davalarının takipçisi olacağız. 'Adalet mülkün temelidir' yazısını hepimiz bugün gerçekleştirmeyi düşünüyorduk fakat olmadı. İnşallah bir sonraki celse umutluyuz ki adil bir karar çıksın" dedi.

    Etiketler:
    Tahliye, Üvey baba, Anne, resim, Antalya, çocuklara yönelik cinsel istismar, Cinsel istismar, Çocuk
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