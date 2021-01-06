Boğaziçililerin rektör protestosu sürüyor: Kadıköy'de toplandılar

Boğaziçili öğrenciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 Ocak'ta üniversitelerine rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'ya karşı protestolarını bugün de sürdürdüler.
Öğle saatlerinde rektörlük binasının önünde toplanan ve istifa çağrısında bulunan öğrenciler, akşam saatlerinde de vapurla Kadıköy'e geçtiler.
Rıhtım Meydanı'nda çok sayıda kişinin katıldığı protestoda sık sık "Asla yalnız yürümeyeceksin", "Bu daha başlangıç mücadeleye devam", "Üniversiteler bizimdir, bizim kalacak" sloganları atıldı.
Boğaziçililerin rektör protestosu sürüyor: Kadıköy'de toplandılarhttps://t.co/rAYPuCCXiu pic.twitter.com/IzKtc0woQO— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 6, 2021
Beyaz TV kamerasına seslendiler: Arkadaşlarımızı serbest bırakın
Yürüyüş sırasında çekim yapan Beyaz TV ekibinin önünde duran öğrenciler, Prof. Bulu aleyhindeki sloganlarına devam ettiler. Öğrenciler, dünkü eylemler nedeniyle gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılması talebiyle Beyaz TV kameralarına seslendiler.
Taleplerini sıraladılar: Kayyum olarak atanan Bulu ve tüm rektörler acilen istifa etsin
Öğrencilerden İdil Kaya tarafından okunan basın açıklamasında 'üniversiteye atanan kayyumun ülke gerçekliğinden kopuk olmadığı' belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
- "Bugün 6 Ocak Çarşamba. Çevremiz polislerle dolu ve gözaltına alınan arkadaşlarımız yanımızda değil. Şimdi yeniden, üniversitemize atanan kayyumu kabul etmediğimizi dillendirmek için öğrencilerden emekçilere, mezunlardan akademisyenlere ve demokratik kitle örgütlerine kadar hep beraber buradayız ve söyleyeceklerimiz var.
'Biz burada Boğaziçi Üniversitesi’nin azınlığını değil ta kendisini temsil ediyoruz'
- Kayyum rektör Melih Bulu’nun canlı yayındaki iddialarının aksine, biz burada Boğaziçi Üniversitesi’nin azınlığını değil ta kendisini temsil ediyoruz. Biz Boğaziçi Üniversitesi’nin bileşenleri olarak kayyum rektör atamasına karşıyız. Kayyum politikalarının bizi hep kötüye götüreceğini biliyoruz, alışmayacağız, kabullenmeyeceğiz.
- Bilinsin ki; yalnızca Boğaziçi’nden ibaret değiliz, tüm öğrencilerin ve ülkenin bütününün, yani İstanbul Sözleşmesi uygulansın diyen kadınların ve LGBTİ+’ların, Boğaziçi Üniversitesi’nin önünde direnen Bimeks işçilerinin ve bilumum emekçi ve ezilenlerinin demokratik taleplerini dile getirmek için buradayız. Boğaziçi gerçekliğinin ülke gerçekliğinden kopuk olmadığının bilincindeyiz.
'Bahçeli'nin söylediğinin aksine bizim için konu kapanmadı'
- Çünkü biliyoruz ki yalnızca üniversiteler değil, hem STK’lar hem belediyeler bu taleplerimizi dile getirdiğimiz en temel alanlardan biri olan üniversitemizde ise kayyum atamaları üniversitelerimizin özerkliğini yok etmekte dolayısıyla ülkemizin geleceğini büyük bir tehdit altında bırakmaktadır. Bugün Devlet Bahçeli’nin söylediğinin aksine bizim için konu kapanmamıştır. Kayyumlara gidene kadar ve gözaltındaki arkadaşlarımız bırakılana kadar da konu kapanmayacaktır.
- Bu noktada, demokratik alanları genişletmek için, birliğimizin ve direnişimizin verdiği güvenle sesleniyoruz:
- 1) Gözaltına alınan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın.
- 2) Kayyum olarak atanan Melih Bulu ve tüm rektörler acilen istifa etsin.
- 3) Tüm üniversitelerdeki rektörlük için üniversite bileşenlerinin rızası gözetilerek demokratik seçimler düzenlensin. Kayyumları kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz. Biliyoruz ki; kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz."
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