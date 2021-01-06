Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör danışmanı Prof. Yenal istifa etti

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör danışmanı olan Prof. Dr. Zafer Yenal, bu görevinden istifa ettiğini duyurdu. Prof. Yenal, istifasının ardından "Kem gözlere inat, hocalığa, okuyup yazmaya, daha da çok çalışmaya devam tabii ki" mesajını paylaştı.

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasına tepkiler sürüyor.

Üniversitede sosyoloji bölümünde öğretim üyesi olan aynı zamanda rektör danışmanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Zafer Yenal, LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımla istifa ettiğini açıkladı.

Prof. Yenal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da "Dün LinkedIn’de Rektör Danışmanlığı’ndan istifa ettiğimi duyurmuştum. Kem gözlere inat, hocalığa, okuyup yazmaya, daha da çok çalışmaya devam tabii ki" ifadelerini kullandı.

Dün LinkedIn’de Rektör Danışmanlığı’ndan istifa ettiğimi duyurmuştum. Kem gözlere inat, hocalığa, okuyup yazmaya, daha da çok çalışmaya devam tabii ki... https://t.co/JKvVumcgaY — Zafer Yenal (@YenalZafer) January 6, 2021

​Prof. Dr. Zafer Yenal LinkedIn'de paylaştığı istifa metninde şunları kaydetti: