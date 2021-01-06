Karamollaoğlu: Boğaziçi gibi bir üniversiteye bu şekilde tayinler doğru değil

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlenen ve sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan basın toplantısında gündemi değerlendirdi.
Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Melih Bulu'nun atanmasını eleştiren Karamollaoğlu, devleti yönetirken adalet ve liyakatin önde tutulması gerektiğini, aksi tutumun kaosa neden olacağını söyledi:
- Bu ülkede barış ve huzurun olması için birtakım prensiplerimiz var. Birinci prensibimiz ülkemizdeki şu kaos ortamı ortadan kalksın, birbirimizi hainlikle, düşmanlıkla itham etmeyi bir kenara bırakalım. Meselelerimizi akıl çerçevesinde müzakere edelim. Böyle bir ortam doğmadan, sorunlarımızı çözemeyiz. Bunun da hemen arkasından fikir ve düşünce hürriyeti gelir. Bunun arkasından da adalet ve liyakat gelir. Siz devleti yönetirken adalet ve liyakati ön planda tutmazsanız yine kaos olur.
- Belli bir makama bir kişi tayin edilirken o makamda bu millete hizmet etsin, bulunduğu müesseseyi düzgün idare etsin istiyorsanız ehliyete önem vereceksiniz. Yandaş tayininden vazgeçeceksiniz. Bundan dolayıdır ki siz belirli mevkilere sizinle siyasi bağı olanları tayin etmeyi önemserseniz çok büyük hatalar yaparsınız.
'Yandaş tayini kural haline geldi'
- Şu anda yandaş tayini bir kural haline geldi. Geçmişte AK Parti’de aday olduysanız, sivil hayata döndüğünüzde size itibar ediliyor. Boğaziçi gibi bir üniversiteye bu şekilde tayinlerin doğru olmadığı kanaatindeyim. Eskiden de bu konuda birçok kez hatalar yapıldı. Onun için şöyle bir teklifimiz var; rektör atamalarının, Üniversite Mütevelli Heyetleri oluşturulsun, onların tercihleri ile atamalar yapılsın.
- Burada şu hususu da ifade etmek istiyorum, bu konuya tepki gösterenler belirli bir usul dairesinde bunu icra etmeleri gerekir. Kaosa meydan verecek tepki göstermek tepki değildir, şiddete vesile olacak tepkiler doğru değildir. Bu tip noktalarda terör örgütlerinin ülkemizi kargaşaya sokmaya çalışan bazı kesimlerin oyununa gelmekten mutlaka kaçınılmalıdır. Ama iktidar tepkilerin hepsini aynı göstermeye de başvurmalıdır.
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