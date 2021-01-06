Karamollaoğlu: Boğaziçi gibi bir üniversiteye bu şekilde tayinler doğru değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'den milletvekili adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu'yu Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atamasına bir tepki de Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan geldi. Karamollaoğlu, "Boğaziçi gibi bir üniversiteye bu şekilde tayinlerin doğru olmadığı kanaatindeyim" dedi.