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    Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeline şiddet davasında 2 sanığa tahliye

    © Fotoğraf : Twitter
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    Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeline şiddet davası sanıklarının yargılanmasına başlandı. Mahkeme, tutuklu sanıklar Soykan Kamay ve Muhammed Devran Özel'in konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

    Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

    Kimlik tespiti ve iddianame özetinin okunmasının ardından sanıkların savunmasına geçildi.

    Tutuklu sanık Soykan Kamay, olay günü personelin, hastaneye getirilen hastanın önce yaşadığını, sonra öldüğünü söylediğini iddia etti.

    Ölüm haberi üzerine duyduğu acı nedeniyle kapıya vurduğunu ancak bunu başkalarına yönelik art niyetle yapmadığını ileri süren Kamay, hastane personeline küfür de etmediğini savundu.

    Tutuklu sanık Muhammed Devran Özel de önceki savunmalarını tekrarlayarak, hakkındaki iddiaları kabul etmediğini beyan etti.

    Diğer sanıklar da görevini yapmaya çalışan kamu personeline karşı bilerek ve isteyerek bir saldırıda bulunmadıklarını, kamu malına verdiklerini zararları da karşılamak istediklerini ifade etti.

    Avukatların beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Kamay ve Özel'in 'konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla' tahliyesine hükmetti.

    Mahkeme, duruşmayı 3 Mart'a erteledi.

    © Fotoğraf : Twitter
    Ankara'da 'hasta yakınlarından' sağlıkçılara silahlı saldırı

    Ne olmuştu?

    21 Eylül 2020 akşamı saat 17.30 sıralarında silahlı saldırı sonucu yaralanan Fırat Öztaş ile ağabeyi Ahmet Öztaş, Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, Ahmet Öztaş acil servisteki bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

    Öztaş'ın ailesi ve yakınlarının taşkınlık çıkartarak ısrarla cenazeyi görmek istemesi üzerine, acil servisin 'kırmızı' alanına girilmesinden endişelenen ve kendilerini korumak isteyen doktor ve hemşireler, kapıyı kapatıp arkasına travma tahtalarıyla barikat kurmuşlardı.

    Daha sonra, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili hazırlanan iddianamede, şüpheliler Fırat Öztaş, Soykan Kamay ve Muhammed Devran Özel'in kamu malına zarar vermek ve sağlık personeline görevi yaptırmamak için direnmek suçlarından 8 yıl 6'şar aya, Yasin Özel ve Memet Sadik Özel'in ise sağlık personeline görevi yaptırmamak için direnmek suçundan 4 yıl 6'şar aya kadar hapisleri istenmişti.

    Tutuksuz yargılanan sanıklar Soykan Kamay ve Muhammed Devran Özel, savcılık tarafından yapılan itiraz sonucunda Ankara 5. Ağır Ceza  Mahkemesince tutuklanmıştı.

    Etiketler:
    Dava, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şiddet, Sağlık çalışanı
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