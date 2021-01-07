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    Abdülkadir Selvi

    Hürriyet yazarı Selvi: Uzak olmayan bir süreçte reform iklimine gireceğiz

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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202101071043529447-hurriyet-yazari-selvi-uzak-olmayan-bir-surecte-reform-iklimine-girecegiz/

    Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarla 2021 yılının reformlar yılı olacağını söylediğini hatırlatarak, "Ama ülke öyle bir kutuplaşma içinde ki göz gözü görmüyor. Kutuplaşma iklimi her şeyi esir alsa da reformlarla ilgili mutfak çalışması tamamlandı. Uzak olmayan bir süreçte reform iklimine gireceğiz" dedi.

    Joe Biden'ın ABD Başkanı seçilmesiyle birlikte 'yeni bir dünya' kurulduğunu söyleyen Hürriyet yazarı Selvi, Ankara'nın da yeni döneme göre kendini yapılandırdığını dile getirdi.

    Selvi, "Yeni sürecin kutup yıldızının reformlar olması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir ısrarla 2021 yılının reformlar yılı olacağını söylüyor. Ama ülke öyle bir kutuplaşma içinde ki göz gözü görmüyor" dedi.

    "Kutuplaşma iklimi her şeyi esir alsa da reformlarla ilgili mutfak çalışması tamamlandı. Uzak olmayan bir süreçte reform iklimine gireceğiz. Bu süreçte birbirine karıştırılmaması gereken iki çalışma söz konusu" diyen Selvi, şöyle devam etti:

    'Reform paketleri ayrı ayrı Meclis'in gündemine getirilecek'

    "Biri Adalet Bakanlığı’nın kapsamlı reform hazırlığı, ikincisi ise AK Parti ve MHP’nin şimdilik ayrı ayrı çalıştığı ama daha sonra ortak bir çalışmaya dönüştürülecek olan seçim yasasıyla ilgili hazırlıklar. 'Reform ikilisi' gibi çalışan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı, sektör temsilcileri ve Meclis’te ilgili komisyonlarla toplantılar yapmışlardı. İyi bir hazırlık süreci yaşandı. Adalet Bakanı Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kapsamlı bir sunum yapacak. Kabinede ve AK Parti yetkili kurullarında yapılan değerlendirmelerden sonra reform paketleri ayrı ayrı Meclis’in gündemine getirilecek.

    'Yüzde 10 barajının korunması seçenekler arasında'

    Seçim sistemiyle ilgili çalışmaların ise biraz zaman alacağı anlaşılıyor. AK Parti ve MHP ayrı ayrı çalışmalarını tamamladı. Hukukçu milletvekillerinin önerileri doğrultusunda bir taslak hazırlandı. Ancak hemen bugün harekete geçilecek gibi bir hava hissetmedim. Peki genel hatları itibarıyla ne düşünülüyor? Öncelikle önerilerin alternatifli olarak hazırlandığını belirtmeliyim. Başkanlık sistemi siyaseti yeniden şekillendirdi. Sistemi kökten etkileyen en önemli düzenleme ise yüzde 50 artı 1 getirilmesi ve ittifak sistemi oldu.

    Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık
    © REUTERS / Sertaç Kayar
    Selvi: Seçim barajının yüzde 5 ya da 7’ye düşürülmesi üzerinde duruluyor
    Seçim öncesinde ittifak sisteminin getirilmesi yüzde 10 barajının anlamsız hale gelmesine yol açtı. AK Parti’nin çalışmasında seçim barajının yüzde 5 ya da 7’ye çekilmesinin üzerinde durulurken, şansı azalmakla birlikte yüzde 10 barajının korunması da seçenekler arasında yer alıyor.

    İttifak sistemi, yeni partilerin kurulmasını teşvik etti. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Fatih Erbakan ve Mustafa Sarıgül partilerini kurup yola çıktı. Muharrem İnce ise gün sayıyor. Gözler muhafazakâr Kürtlerin kuracağı söylenen yeni parti ile İYİ Parti’yle yargıda mücadelede eden Ümit Özdağ’a çevrilmiş durumda.

    İttifak sistemi, yüzde 1 civarında dolaşan partiler için 'hayat suyu' oldu. Yüzde 10 barajı nedeniyle seçim şansı olmayan küçük partiler, ittifak sistemiyle Meclis’te temsil edilme imkânına kavuştular. Bu tek taraflı olarak küçük partilere yaramadı. 24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili simülasyonda, küçük partilerle ittifak CHP’ye artı 32 milletvekilliği kazandırdı.

    'Yüzde 1 gibi küçük oranlarda oy alan partileri ittifaka mecbur bırakmayacak bir formül üzerinde duruluyor'

    Seçim barajıyla ilgili üzerinde durulan noktalardan birini de ittifakta yer alan partilerle ilgili seçim barajı oluşturuyor. Seçimlere ittifak halinde giren partiler için seçim barajının yüzde 10’da kalması ya da 12 olması, kendi başına giren partiler için yüzde 7 ve 5 seçeneklerinin getirilmesi üzerinde duruluyor.

    Yüzde 1 gibi küçük oranlarda oy alan partileri ittifaka mecbur bırakmayacak bir formül üzerinde duruluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli ile de paylaşılan öneriye göre ittifaka girmeyen partiler yüzde 1 ve üzerinde aldıkları oy oranına göre Meclis’te temsil imkânına kavuşacak. Geçmişte Türkiye milletvekilliği getirilmiş ancak bu Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilmişti. O nedenle Türkiye milletvekilliği engeline takılmayan bir model üzerinde duruluyor.

    Bir uyarıda bulunayım. Yüzde 1’lik partilerle ilgili öneri AK Parti ve MHP’nin yaptığı çalışmada yer almıyor. Onun zemini farklı. Etnik ya da bölgesel partilere imkân sağlayacağı gerekçesiyle dar bölge seçim sistemi tercih edilmiyor. Ancak daraltılmış bölge seçim sistemi üzerindeki çalışmalar ise sürüyor. Çok sayıda milletvekili çıkardığı için İstanbul 3, Ankara ve İzmir ise 2 seçim bölgesine bölünürken, büyükşehirlerin nüfuslarının artması nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere nüfusu büyük illerde seçim çevresinin sayısının arttırılması üzerinde duruluyor. Nispi temsilin devam etmesi de güçlü seçenekler arasında yer alıyor."

    Etiketler:
    Muharrem İnce, Hazine ve Maliye Bakanı, Adalet bakanı, Seçim barajı, Reform, Türkiye, Abdulkadir Selvi, ABD, Joe Biden, Recep Tayyip Erdoğan, MHP, AK Parti
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