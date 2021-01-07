Bakan Soylu: Yunanistan masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor

Bakan Soylu, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının düzensiz göçmenleri kurtarmak yerine onların hayatlarını tehlikeye atarak Türk kara sularına ittikleri, daha sonra göçmenlerin Türk Sahil Güvenlik unsurlarınca kurtarıldığı görüntüleri paylaştı.

Soylu, Twitter hesabından, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının düzensiz göçmenleri kurtarmak yerine onların hayatlarını tehlikeye atarak Türk kara sularına ittikleri, daha sonra göçmenlerin Türk Sahil Güvenlik unsurlarınca kurtarıldığı ve düzensiz göçmenlerin ifadelerinin yer aldığı görüntüleri paylaştı.

İngilizce ve Türkçe paylaşım yapan Soylu, "Yunanistan, masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor. Türk Sahil Güvenlik Güçleri, can kurtarıyor. Her gün devam eden bu insanlık dışı davranışa ses çıkarmayan @Frontex'i ve @Europarl_EN'i kınıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan, masum insanları ölüme itiyor,

Avrupa seyrediyor...

Türk Sahil Güvenlik Güçleri, can kurtarıyor...

Her gün devam eden bu insanlık dışı davranışa ses çıkarmayan @Frontex'i ve @Europarl_EN'i kınıyoruz... @nmitarakis pic.twitter.com/RjWW1MTIiF — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) January 7, 2021

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