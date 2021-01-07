Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi Yayın Kurulu Başkanı Murat Gülsoy istifa etti

Prof. Dr.'nun Cumhurbaşkanıtarafından'ne rektör olarak atanmasına tepkiler sürüyor.

2004 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi Yayın Kurulu Başkanlığı görevini yürüten yazar ve akademisyen Murat Gülsoy, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımla istifa ettiğini açıkladı.

2004 Yılından beri sürdürdüğüm Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi yayın kurulu başkanlığı görevimden istifa ettim. Bunca yıl emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. — Murat Gülsoy (@MuratGulsoy) January 7, 2021

​Gülsoy, "2004 Yılından beri sürdürdüğüm Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi Yayın Kurulu Başkanlığı görevimden istifa ettim. Bunca yıl emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.