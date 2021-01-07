Bağcılar Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı: Asgari ücret 3 bin 870 TL

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre belediye iştiraki Başak AŞ bünyesindeki 1525 çalışanı için Hizmet-İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzalandı.
İmzalanan sözleşmeye göre, 1525 kişiden oluşan personel maaşlarına yüzde 6 ile yüzde 63 arasında değişen oranlarla zam yapıldı. Ortalama olarak yüzde 16.22'lik oranda artış olurken asgari ücret ise 3 bin 870 TL olarak belirlendi. Ayrıca geriye dönük 6 aylık farkın da ödeneceği açıklandı.
Çalışanların bütün haklarını en iyi şekilde verdiklerini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ücretlerde önemli oranda artışlar yaptıklarını söyledi.
Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin ise işçiler için güzel bir sözleşmeye imza attıklarını ifade etti.
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