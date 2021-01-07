Milli Savunma Bakanlığı: 13 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi" denildi. Bölgeden kaçmaya çalışan 8 PKK/YPG’linin de öldürüldüğü bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunulduğunu duyurdu.

Ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışlarda 5 PKK/YPG'linin öldürüldüğü bildirilen açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırılara izin vermedik, vermeyeceğiz" ifadesi kullanıldı.

Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırılara izin vermedik, vermeyeceğiz.



Bölgede huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist daha ateş destek vasıtalarımız ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/vAmBMiUPAk — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 7, 2021

​MSB'nin daha sonraki paylaşımında da, "Bölgeden kaçmaya çalışan 8 PKK/YPG’li teröristi daha takip eden komandolarımız, teröristleri saklandıkları tünelde etkisiz hale getirdi" açıklamasında bulunuldu.