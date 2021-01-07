Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırılara izin vermedik, vermeyeceğiz.



Bölgede huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist daha ateş destek vasıtalarımız ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/vAmBMiUPAk