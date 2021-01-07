Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunulduğunu duğu belirtildi.
Ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışlarda 5 PKK/YPG'linin öldürüldüğü bildirilen açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırılara izin vermedik, vermeyeceğiz" ifadesi kullanıldı.
Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırılara izin vermedik, vermeyeceğiz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 7, 2021
Bölgede huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist daha ateş destek vasıtalarımız ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/vAmBMiUPAk
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