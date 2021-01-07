Kobani olaylarına ilişkin Demirtaş'ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Kobani olaylarına ilişkin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da aralarında bulunduğu 108 kişi hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.
İddianamede 108 sanık hakkında 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Kobani olaylarına ilişkin eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.
Kobani olaylarına ilişkin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da aralarında bulunduğu 108 kişi hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.
İddianamede 108 sanık hakkında 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)