Çocuk kaçırıp böbreklerini satmakla tehdit ederek 8 bin dolar fidye istediler

İstanbul’un Esenler ilçesinde 12 yaşındaki çocuğu kaçırıp ailesinden fidye isteyerek böbreklerini satmakla tehdit eden üç şüpheli yakalandı.

Suriyeli ailenin 12 yaşındaki oğulları F.Y., 3 Ocak günü kaçırıldı. Polise başvuran çocuğun yakınları, kendilerinden 8 bin dolar (58 bin 589 lira) fidye istendiğini, fidyeyi vermedikleri takdirde de çocuğun böbreklerini satmakla tehdit ettiklerini anlattı.

Bir yakını, polise verdiği ifadesinde fidyecilerin çocuğun başına poşet geçirilmiş ve elleri arkadan bağlı resimlerini internette gördüklerini söyledi.

Polis ekipleri çocuğun Pendik’te boş bir evde tutulduğunu belirledi. Pendik Çam Çeşme Mahallesi’nde bir evde elleri arkadan bağlı halde bulunan çocuk kurtarıldı.

Çocuğu kaçıran Suriye uyruklu üç kişi yakalanarak gözaltına alındı. Üzerinde bulunan bıçak bulunan şüpheliler adliyeye sevk edildi.