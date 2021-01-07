CHP’den 'Siyasete CHP’de başladım' diyen Prof. Bulu’ya yanıt

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'nun "Siyasete CHP'de başladım" ifadesiyle ilgili konuştu. Bingöl, "CHP kimsenin geçmişini temize çekebileceği bir araç değildir” dedi.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu’nun "Siyasete ODTÜ'de okurken CHP'de başladım" sözlerine tepki gösterdi.

Bulu’nun eski Devlet Bakanı Ali Dinçer’in danışmanlığını yaptığına yönelik sözlerini değerlendiren Bingöl, "Açık kaynaklara göre Melih Bulu 1970 doğumlu. Sayın Dinçer’in 1980 darbesi öncesindeki belediye başkanlığı döneminde daha ilkokul çağında. 19. dönemde Sosyaldemokrat Halkçı Parti’den (SHP) 1991 yılında milletvekili seçildiğinde daha üniversite öğrencisi. O dönemden Bulu’yu hatırlayan yok. Çıkıp dönemin tanıkları, fotoğraflar ve Meclis kayıtları ile iddialarını ispat etmek durumundadır. Yalancıdan bir şey olmaz hele rektör hiç olmaz” dedi.

Birgün'ün ANKA’dan aktardığına göre Bingöl, şöyle konuştu:

“CHP, Türkiye’de Cumhuriyeti kuran, devrimleri gerçekleştiren ve tarihi boyunca demokrasi mücadelesi vermiş bir partidir. Bulu’nun AKP ile özdeşleşen flu tarihini, CHP gibi dev bir çınarın gölgesinde temize çekme telaşını anlıyoruz. Ancak CHP, bir asıra merdiven dayamış tarihi ile demokrasi mücadelesinde canlarını hiçe sayarak bedeller ödeyen partililerimizin tarihidir. Kimsenin kendisini ‘güzel’ göstermek, demokrat ilan etmek, ‘şirinlik’ yapmak için CHP’nin adını kullanmasına izin vermeyiz. CHP’nin bedel ödemiş partililerine bu saygısızlığı da kabul etmiyoruz.”

Boğaziçililere destek

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin seçim talepleri ve ‘atanmış rektör’ tepkilerine de destek veren Bingöl, “Üniversitelerimiz bilimin ve özgür düşüncenin kalesi, ülkemizin geleceğidir. Rektörlük makamı da bir üniversitenin akademik geleceğinin teminatıdır. O yüzden birikimi ile dünyanın sayılı üniversiteleri arasında yer alan değerimiz olan Boğaziçi Üniversitesi kültürü ile yetişmiş öğrenci ve akademisyenlerimizin saraydan atanacak bir memur ile yönetilmesine yönelik tepkilerini iyi dinlemek gerekiyor” diye konuştu.

Bingöl sözlerin şöyle tamamladı: