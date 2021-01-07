Boğaziçi gözaltıları: 2 kişi için tutuklama istemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasıyla başlayan protestolar sırasında gözaltına alınan 24 kişiden 2'si, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Birgün'de yer alan habere göre 22 kişi ise adli kontrol uygulaması şartıyla serbest bırakıldı.