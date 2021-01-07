Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi öldüren polis memuru müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Rize'de 11 Aralık 2018 tarihinde makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin davasında sanık İsmail Hakkı Sarıcaoğlu hakkında bir kere ağırlaştırılmış müebbet, 2 kere de 26'şar yıl ağır hapis cezası verildi.

Trafik polisi Sarıcaoğlu, Verdi'yi 11 Aralık 2018'de makamında tabancayla vurarak öldürmüştü.