MHP'li Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş maçında tribünde yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı. Ersoy, "Yanlış anlaşılmalara vesile olan bu olaydan dolayı Beşiktaş camiasından özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş maçında tribünde yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı.

Ersoy, "En kısa zamanda çiçeğimizi alarak Beşiktaş Kulübüne gitmek arzusundayım. Yanlış anlaşılmalara vesile olan bu olaydan dolayı Beşiktaş camiasından özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

​Süper Lig'de Beşiktaş, Kayserispor maçı sırasında yaşanan gerginlikle ilgili açıklama yapan Beşiktaş kulübü 2. Başkanı Adnan Dalgakıran "Localarımız bir milletvekili ve kardeşi tarafından basıldı ve iki arkadaşımız yumruklandı" demişti. Söz konusu milletvekilinin MHP'li Baki Ersoy ve kardeşi L. Ersoy olduğu iddia edilmişti.