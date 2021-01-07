Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin eski istihbarat amirine 2 yıla kadar hapis talebi

BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin, 'görevi kötüye kullanma' suçundan yargılanan, o dönemde İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli eski Emniyet Amiri Dursun Özmen hakkında mütalaasını açıklayan savcı, sanık için 2 yıla kadar hapis talep etti.

Kahramanmaraş 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer ve oğlu Furkan Yazıcıoğlu, ablası Maviş Ocak ile taraf avukatları hazır bulundu.

FETÖ üyeliği suçundan hükümlü olan tutuklu sanık Özmen, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi üzerinden duruşmaya bağlandı.

Tanık S.B, ifadesinde, olay tarihinde Kahramanmaraş İstihbarat Şubede görevli polis memuru olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bilgi notunun hazırlanması benim amirimin görevidir. Talimat verildiğinde hazırlık kısmını yapıyorduk. İlk bilgi notunu şube müdürünün talimatıyla ben hazırladım. Sanık 3. bilgi notunu, yani merhum Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin sağ kurtulduğuna dair bilgi notuna ilişkin müsveddeyi bana sundu ve yazmamı istedi. Ben bu bilginin kaynağını nereden, kimden aldığını sordum. Bana cevap vermedi. Sonra alaylı şekilde, 'Benim yüksek yerlerde tanıdığım var.' dedi. Ben ona tekrar sordum, 'Eğer bu bilgi doğru değilse adamı ipe götürür.' dedim. Ben Dursun Özmen’in odasına bilgi vermek için girdiğimde aynı zamanda kendisinin görüntülü olarak kurum içi hattan biriyle görüştüğünü fark ettim. Ekranda Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürü yazıyordu. Ben 'Haber kaynağını bilmediğim bilgiyi çekmiyorum.' dedim. O da İ.K’ye bu bilgi notunu çekmesini söyledi. Çıkarken tüm illere bilgi notunun çekilmesini söyledi. O da A.S. olabilir ama tam olarak hatırlamıyorum."

Bu bilgilerin neden daha önceki ifadelerinde yer almadığının sorulması üzerine tanık S.B, "Öncesinde bunlardan bahsetmedim çünkü Dursun Özmen aynı kurumda amir olarak görev yapıyordu. Odasında beni tehdit etti" dedi.

Tanık olarak dinlenen A.K. da olay tarihinde Dursun Özmen ile aynı şubede büro amiri olarak görev yaptığını ve şu anda da FETÖ’den hükümlü olduğunu ifade ederek, bilgi notu çekildiği sırada şubede olmadığını söyledi.

Sanık Özmen, savunmasında, önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, tanık S.B'nin kendisine, "Amirim bu ifadeler adamı ipe götürür" demediğini, kendisinin de "Yüksek yerlerde tanıdıklarım var" ifadesini kullanmadığını savundu.

Birleştirme talebi reddedildi

AA'nın verdiği bilgiye göre tanıkların dinlenmesinin ardından hakim, Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri iddiasıyla aralarında Dursun Özmen'in de yer aldığı 17 şüpheli hakkında Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldığını hatırlatarak, dosyaların birleştirilmesi talebi olduğunu aktardı.

Ara karar veren hakim de, dosyanın geldiği aşama ve zaman aşımı süresi gözetilerek Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinin birleştirme talebinin reddedilmesine, dosyanın bir örneğinin mahkemeye gönderilmesine hükmetti.

Sanık, savcının sunduğu mütalaaya karşı savunmak yapmak amacıyla ek süre istedi.

Hakim, sanığa ek süre vererek, duruşmayı 15 Ocak Cuma gününe erteledi.