Koca, BioNTech aşısının Türkiye'ye geliş süreciyle ilgili olarak Prof. Dr. Uğur Şahin ile görüştü

Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısı geliştiren BioNTech şirketinin kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibi ile koronavirüs aşısının Türkiye'ye geliş süreci hakkında görüştüklerini bildirdi. Koca, yeni üretim imkanlarının devreye girmesiyle Türkiye'ye ayrılan aşı kapasitesinin artacağını söyledi. Koca, paylaşımında ''Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibiyle Biontech aşısının ülkemize gelişi ile ilgili son planlamaları ele aldık. Toplantımızda ayrıca bize ayrılan aşı dozlarının sayısını nasıl artırabileceğimizi de görüştük. Yeni üretim imkânları devreye girdikçe Türkiye’ye ayrılan kapasite de artacak'' ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibiyle Biontech aşısının ülkemize gelişi ile ilgili son planlamaları ele aldık. Toplantımızda ayrıca bize ayrılan aşı dozlarının sayısını nasıl artırabileceğimizi de görüştük. Yeni üretim imkânları devreye girdikçe Türkiye’ye ayrılan kapasite de artacak. pic.twitter.com/dZZtTOUS0e — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 7, 2021

​Koca, BioNTech aşısının alımı ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Yapılan anlaşmaya göre bu yıl için ayrılan, depolarda hazır beklediğini Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın açıkladığı doz miktarı 550 bin dozdur. Bu miktarın Türkiye'ye yıl sonuna kadar ya da ocak ayı başında gelmesi beklenmektedir. Bununla birlikte mart ayı sonuna kadar 4,5 milyon doz aşı ülkemize teslim edilecektir. Anlaşmamıza göre tarafların mutabakatı ile 30 milyon doza kadar aynı şartlarda aşı temin edilebilecektir."