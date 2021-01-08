Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD'nin başkenti Washington DC'de Kongre binasının basılması ve yaşanan şiddet olaylarını değerlendirdi.

Perinçek, katıdığı programda yaşanan olayların 'Amerika rüyasının da Amerika kabusunun da bittiğinin göstergesi olduğunu' söyledi.

Perinçek, "Amerikan rüyası bitti. Demokrasinin kalesiydi, demokrasi ihraç ederdi. Artık o rüya bitti. 'Amerika zenginlik götürür, zenginliğin kaynağı Amerika ile işbirliğidir', o rüyalar da bitti. Bir Amerika kabusu vardı, 'Amerika'nın silahı var külahı var, elinde nükleer silahları var, denizaltıları Basra Körfezi'ne geldi, Doğu Akdeniz'de 6. filosu dolaşıyor', bu Amerika kabusu da bitti. O bitişi çok güzel simgeliyor fotoğraflar. Dolar imparatorluğu çöktü" ifadelerini kullandı.