'Çocuğun cinsel istismarı'ndan 16 yıl hapse çarptırılan firari şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 1 Aralık 2020'de 16 yıl hapis cezasına çarptırılan ve firari olarak aranan Süleyman S, bugün Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Süleyman S. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.