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    Türkmen bakıcının şüpheli ölümü: Evde bulunan 5 kadın 'Atladı' demişti, sol bileğinde diş izleri bulundu

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    Büyükçekmece’de bakıcılık yapan 38 yaşındaki Türkmen Muhabbat Meremglyyeva 3. kattan 'düşerek' öldü. O sırada evde bulunan 5 kadın, bakıcının pencereden atladığını söyledi. Fakat maktulün bileğinde evde bulunan Ülkü Ç.’ye ait diş izleri saptandı. Ayrıca Ülkü Ç.’nin telefonundan CİMER’e ‘O kadını ben ittim aşağı’ mesajı gönderildiği ortaya çıktı.

    Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre, Muhabbat Meremglyyeva'nın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yatak odası penceresinin her iki tarafında da kadına ait parmak izleri tespit edildi.

    Meremglyyeva’nın sol bileğindeki Ülkü Ç.’ye ait diş izleri sağ elinin parmakları arasında Ülkü Ç. ve İpek A.’ya ait saç telleri bulundu. Olay öncesi Meremglyyeva ile aralarında boğuşma yaşandığı değerlendirilen 5 kadın gözaltına alındı.

    Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Müebbet hapis istendi

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    Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, İpek A., evinden 8 bin lira değerinde işitme cihazının ve bir miktar paranın kaybolması üzerine şüphelendi, bunun üzerine arkadaşlarını eve çağırarak Meremglyyeva’yı sorguladı.

    Şüpheliler ifadelerinde polisi arayacakları sırada Meremglyyeva’nın kendilerine engel olduğunu, telefonu İpek A.’nın elinden almaya çalıştığını, Meremglyyeva ile Ülkü Ç.’nin birbirlerini karşılıklı darp ettiklerini, Ülkü Ç.’nin onun sol bileğini ısırdığını beyan etti.

    İddianamede, sanıkların, Meremglyyeva’nın kendini pencereden atarak öldüğünü söylemelerine itibar edilemeyeceği, olayın oluş şeklinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı ifade edildi. 5 kadın hakkında ‘iştirak halinde kasten öldürme’ suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası istendi.

    CİMER'e 'O kadını ben ittim' mesajı

    CİMER’e 5 Mayıs 2020 günü Ülkü Ç.’nin telefonundan “O kadını ben ittim aşağı. Pişmanım” yazılı bir mesaj atıldı. Bunun üzerine Ülkü Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bakırköy 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Ülkü Ç., Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle cezaevinden bağlanırken tutuksuz sanıklar İpek A., Büşra M., Fatma M. ve Burcu K. katıldı.

    Mahkeme Başkanı, Ülkü Ç.’ye, CİMER’e attığı mesajı sordu. Sanık Ülkü Ç. “Bu yazıyı ben yazmadım. Ben o tarihlerde Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na telefonum çalındı diye başvuruda bulundum” dedi.

    'İtekleyerek yatak odasına götürdük'

    Tutuklu sanık Ülkü Ç. ayrıca, maktul ile herkesin arasında arbede çıktığını söyleyerek “Çocuğa bir şey yapmasından korktuk. Saçımı çektiği için kolunu ısırmıştım. Kendisini itekleyerek yatak odasına götürdük. Ben de balkona gittim. Balkondan kadının atladığını gördüm” dedi. 

    Sanık Büşra M. de maktulün kendisini aşağıya attığını iddia ederek,Maktulün ölümüyle ilgim yok” dedi. Mahkeme tutuklu sanık Ülkü Ç.’nin tutukluluk halinin ve diğer sanıklar hakkında da verilen adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi. Heyet, CİMER mesajıyla ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

    Etiketler:
    İstanbul, Duruşma, Dava, bakıcı, Şüpheli ölüm, Şüpheli, Ölüm, Muhabbat Meremglyyeva
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