Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bulu: Eleştirel kültürde protesto geleneği var, buna saygı duyuyorum

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, "Eleştirel kültürde protesto geleneği var, buna saygı duyuyorum. Ama maalesef benim durumumda başka dış unsurlar da devreye girdi. Öğrencilerimiz bunu fark ettiler ve diğer dış gruplarla bir araya gelmediler" ifadelerini kullandı.