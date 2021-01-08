Kayıt
10:51 08 Ocak 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Koronavirüs salgınında 936 kolej kapandı

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 21
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/12/1042673216_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_3183d5d9167eac374d2168e889e0303d.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202101081043538038-koronavirus-salgininda-936-kolej-kapandi/

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle kapalı kalan özel okullar, 300 bin öğrenci kaybetti. 936 kolej ise kapandı. TÖZOK Başkanı Zafer Öztürk, velilere teşvik verilmesi için MEB’e rapor sundu. Bakanlık, okul batışlarını doğrularken, bütçe sıkıntısından teşvik veremeyecek.

    Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Zafer Öztürk ve beraberindeki heyet Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la makamında görüştü. Özel okullardaki kapanmalar, binlerce öğretmen ve çalışanın işsiz kalması, ücretleri ödemekte zorlanan velilere teşvik verilmesi ve pandemide yüzde 8'den yüzde 1'e indirilen KDV konusuyla ilgili Bakan Selçuk'a rapor sunuldu.

    Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre Başkan Öztürk raporun ayrıntılarını şöyle anlattı:

    • Salgın tüm sektörler gibi özel okulları ve velilerimizi de çok zorladı.
    • Ekonomik nedenlerle 300 bin öğrenci gitti. Son 1 yılda 936 kolej kapanırken, çok sayıda okul devredildi.
    • Kapanmalar, binli sayıları geçecek. Her şeye rağmen önümüzdeki yıl planlanmalı.
    • Okullar açılmalı, 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime acil alınmalı.

    'Gözler Maliye Bakanlığı'nda'

    • Velilerin ödeme yükünün azaltılması için öğrencilere teşvik verilmesini istedik.
    • Devlet, yüzde 8 KDV uygulamasını salgında yüzde 1'e indirdi.
    • Gelecek yıl ne olacağını Bakan Selçuk'a sorduk. Yetkinin, Maliye Bakanlığı'nda olduğunu bildirdi.
    • KDV konusu hızla netleşmeli. Çünkü, mayısta bütün özel okullar yeni ücretlerini yasaya göre açıklamak zorunda ama kimse ne yapacağını bilmiyor.

    'Zarar etmeyen okul yok'

    • 40-50 yıllık ortalama 500 öğrencisi olan köklü okullar dahil borcu olmayan veya zarar etmeyen okul yok.
    • Okullar kapalı olsa da, stopaj, sigorta primi ödemeler için devlete yüzde 30'u aşkın vergiler kesintisiz ödendi.
    • Okullar, ortalama 4 milyon lirayı kötü gün parasından harcarken, içeri girdi. Birikimi olmayan, kiralık binada ve banka kredisi kullananlar battı ve daha da batacak…

    Veliler ne yapabilir?

    Tüketici Kanunu, uzaktan eğitimi sözleşme dışı olduğundan ayıplı sayıyor. Salgın nedeniyle uzaktan eğitim kararını devlet aldığından, ‘mücbir sebep' oluyor.

    Yani, uzaktan eğitim ayıplı kabul edilmiyor. Öğrenim ücreti bu nedenle iade edilmiyor.

    Yemek, servis ve yüzde 7 KDV fazlasını velilerin koşulsuz alma hakkı var. Ayrıca, uzaktan eğitim dönemi için indirim de isteyebilir.

    Başkan uyardı: Anormal zam yapanı şikayet edin
    • Kayıt yaptıracağınız okulun kurucusu, idarecisi ve öğretmenini detaylı araştırın.
    • Ücretten önce TÜBİTAK başarısı, robotik kodlama, yabancı dil eğitimini sorgulayın.
    • Okul binası kiralık mı? İsim hakkı satın mı alınmış? Veliler, çekinmeden sorsun.
    • Ücretine yönetmeliğe aykırı anormal zam yapanı, Milli Eğitim'e şikayet etsinler…

    'Sektörel zarar 10 milyar TL'

    • Türkiye'de 6 bin 110 olan özel okul sayısı son 4 yılda 13 bini geçmişti.
    • Salgın döneminde son 1 yılda 936 okul kapanınca okul sayısı 12 bin 164'e indi.
    • Özel okullardaki öğrenci sayısı 1.5 milyondan, 1 milyon 221 bin 147'ye geriledi.
    • Kapanan okulların açtığı ekonomik zararın 10 milyar TL olduğu belirtiliyor.

    'Yüzde 20 zam yolda'

    Özel okullarda, 2021-2022 yılı kayıtları başladı. Erken kayıtta yüzde 20'ye kadar indirim imkanı var. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı ücretlerine ortalama yüzde 20 zam yapılması bekleniyor.

    Soru-cevap bölümü

    Okul batarsa veli ödediği ücreti geri alabilir mi?

    © AA
    Gelir İdaresi Başkanlığı: Özel okul ücretlerindeki KDV veliye geri ödenebilir
    Veliler, öğrenim ücretini dava açarak, icra yoluyla alabilir.

    Krizde batan okulların öğrencileri ne oldu?

    Adreslerine en yakın devlet okullarına yerleştirildi.

    Devlet okullarına gitmek istemeyenler ne yaptı?

    Öğrencilerin mağdur olmaması için indirimli kayıt yaptı.

    Kapanan okullarda işsiz kalan öğretmen/personel sayısı kaç kişi?

    Tespitimiz 3 bini aşkın öğretmen ve 2 bine yakın personel ile toplam 5 bin çalışan işini kaybetti.

    Sektör olarak krizden çıkış öneriniz ne?

    Sağlık öncelikli olmak üzere önlemler arttırılarak okullar eğitime açılmalıdır.

    Etiketler:
    Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ziya Selçuk, Zafer Öztürk, Özel okul, kolej, Koronavirüs
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Seçim sonuçlarını tescil için toplanan senatörler ve Temsilciler Meclisi üyeleri binadan acilen çıkarıldı.
    ABD Kongresi 200 yıl sonra ilk defa saldırıya uğradı, Trump destekçileri tarafından işgal edildi
    Karikatür
    Tüm okurlarımızın yeni yılını kutlarız!
    İnfografik
    Uzun menzilli tank avcısı: UMTAS
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet