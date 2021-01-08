Soylu'dan Kaftancıoğlu'na Boğaziçi suçlaması: Bir siyasi parti il başkanının terör militanlarıyla ne işi var?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi protestolarına katılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu suçlayarak, "Buradan sormak istiyorum, bir siyasi parti il başkanının, üniversitedeki bir rektör atamasında oranın önüne terörle iltisaklı militanlarıyla beraber gelenlerin içerisinde ne işi var?" diye sordu.