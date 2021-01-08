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    Balon balığı

    Dr. Akkuş'tan balon balığı uyarısı: Küresel ısınma nedeniyle her yerde görmemiz mümkün

    © DHA
    Türkiye
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    Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Dr. Mustafa Akkuş, balon balığını küresel ısınmanın sonucu olarak artık her yerde görmenin mümkün olduğunu belirterek, uyarıda bulundu. Akkuş, "Bugün bu balık buraya geldiyse Türkiye'nin her yerine gidebilir. Ne kadar denetim yaparsanız yapın yine gözden kaçırmalar olacaktır" dedi. 

    Van'da, bir fırıncının yediği balon balığından zehirlenerek, öldüğü iddia edildi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Dr. Mustafa Akkuş, konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda, balon balığının 2000'li yıllardan sonra Türkiye gündemine geldiğini söyledi.

    Her geçen yıl artan oranla balon balığı ile ilgili vakaları duyduklarını belirten Akkuş, bu balığın Kızıldeniz kökenli olup, Süveyş Kanalı ile Akdeniz'e yoğun olarak geçiş yapan, istilacı tür olduğunu anlattı. Van'ın Antalya ve Mersin'e bin kilometre uzaklıkta bir yer olduğunu belirten Dr. Akkuş, şöyle konuştu:

    "Van, göl kenarında bulunması nedeniyle balık tüketim alışkanlığı yüksek bir kent. Her gün Mersin'den, Trabzon'dan, Antalya'dan birçok balık türü kente gelmektedir. Balon balığı Van Gölü'nde yaşayan bir balık türü değil. Van Gölü'nde tek tür olan inci kefali yaşıyor. İlimizde balon balığından zehirlenme olayı maalesef doğru ve üzücü bir olay. Bu aslında bize şunu gösteriyor. Küresel ısınma ile türlerin değişimi nerde olursanız olun sizi etkiliyor. Antalya'da yakalanan bir balık geliyor ve bin kilometre uzaklıktaki Van'da birilerinin ölümüne, birilerinin hastanelerde yatmasına sebebiyet veriyor. Umarım bu olay son olur ve farklı olaylar olmaz."

    'Balon balığını tanımayan milyonlarca insan var'

    Bundan sonra da benzer olayların Van'da veya başka ilinde yaşanmayacağının hiçbir garantisi olmadığını belirten Dr. Akkuş, tüketicilerin de satıcıların da balık aldıkları zaman içinde balon balığı var mı, yok mu, diye dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Akkuş, konuşmasının devamında şunları söyledi:

    "Eğer tanımadıkları bir balık varsa kesinlikle yemekten kaçınmaları lazım. Çünkü balon balığı gündemde olmasına karşın balon balığını tanımayan belki de milyonlarca insan var ve balık olduğu için de bunu tüketenler var. Dolayısıyla balıkçı tezgahlarından balık aldığımız zaman Van'da yaşadığımız bu üzücü olayın benzerini yaşamamamız için dikkatli olmamız lazım. Küçük balıkların arasına karışmış olabilir veya başka şekilde bunu pişirip, tüketme ihtimalimiz her zaman mevcut. Bugün bu balık buraya geldiyse Türkiye'nin her yerine gidebilir. Ne kadar denetim yaparsanız yapın yine gözden kaçırmalar olacaktır. Dolayısıyla balık alırken artık dikkat etmemiz lazım" dedi.

    'Dikkatli davranıyoruz'

    Van'daki balıkçılar da üzücü olayın bir daha yaşanmaması için daha dikkatli davrandıklarını söyledi. Su ürünleri satan Abdulkadir Temurçin, "Eski balıkçılar bu işi ayırt edebilir. Balık çeşitleri belli. Örneğin; istavritin içinden başka balık çıktığı zaman gönderen yetkili kimse, onu arıyoruz. Balon balığı kendini şişirten bir balıktır. Bu olay bir defa yaşandı bir daha yaşanmaması için dikkatli davranıyoruz" dedi.

    Şu an için tedirginlik yaşamadıklarını belirten Vanlılardan Bahri Solmaz, tezgahta bulunan bütün balıkları tanıdıklarını fakat balon balığı ile ilgili çok fazla bilgi sahibi olmadıklarını, balon balığını son 10-15 gün içinde duyduklarını söyledi. 

    Etiketler:
    Kızıldeniz, Akdeniz, Türkiye, Van, balık
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