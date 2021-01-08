İki çocuk annesi kadına kelepçeli koca şiddeti cinayetle bitti

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde gece boyu kocası tarafından kelepçelenip darp edilen 2 çocuk annesi kadın, eşini av tüfeği ile öldürdü.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde servis şoförlüğü yapan 36 yaşındaki Ramazan İpek, iddiaya göre 12 yıldır evli olduğu 31 yaşındaki eşi Melek İpek’i gece boyunca kelepçeleyerek dövdü.

İHA'nın aktardığı habere göre, kocasının kendisini ve çocuklarını öldüreceğini söylemesi üzerine Melek İpek, sabah erken saatte servis yapmak için evden çıkıp 1 saat sonra dönen eşine av tüfeği ile ateş etti.

Melek İpek, daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri Ramazan İpek’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çiftin iki çocuğu olay yerinden uzaklaştırılırken Melek İpek gözaltına alındı. İpek’in aldığı darbeler sonucu sağ gözünün şiş ve morluk içinde olduğu görüldü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ramazan İpek'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.