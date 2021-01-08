Rus ve Türk askerleri, Suriye'de 2021'in ilk ortak devriyesini gerçekleştirdi

Rusya ve Türkiye orduları, Suriye'nin Haseke kentinde 2021 yılındaki ilk ortak devriyeyi icra etti.

Moskova ve Ankara, 22 Ekim 2019'da Soçi'de imzalanan ortak mutabakat zaptının ortak devriyeyle ilgili maddelerini uygulamayı sürdürüyor.

Ortak Koordinasyon Merkezi'nin liderliğinde hazırlanan ortak devriye için Rus ve Türk askerleri, Kamışlı'ya 10 km mesafede bulunan sınır köyü Deyrun Ağa'da buluştu. Toplam 9 araçtan oluşan konvoy, 50 kilometrelik hat boyunca 5 yerleşim biriminde gözlemler yaptı. Askerler, silahlı gruplardan arındırılmış 30 kilometrelik bir alan oluşturulmasını öngören mutabakat zaptına uygun olarak bölgede Suriye-Türkiye sınırı boyunca YPG birlikleri bulunup bulunmadığını inceledi.

Devriyeye her iki ülkeden yaklaşık 80 askerin yanı sıra 'Tigr', "Rıs", 'Tayfun' ve Kirpi II araçları katıldı. Rus-Türk konvoyunun güvenliği, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait Mi-8 ve Mi-35 helikopteriyle sağlandı.

Rus konvoyunun lideri Sergey Zamay, "Devriyeden önce silah ve askeri teçhizat, personel titizlikle hazırlandı, koordinasyon merkezi tarafından çalışmalar yürütüldü. Devriye, olaysız olarak tamamlandı" ifadelerini kullandı.

Devriyenin ardından askerler bir toplantı yaparak bir sonraki devriyenin güzergahını istişare etti.